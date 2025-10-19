TGCom24
Uomini e Donne, Claudia Dionigi racconta il parto poi svela la reazione della prima figlia al fratellino

Irene Sangermano

Claudia Dionigi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è da poco diventata mamma bis e racconta alle fan come è andato il secondo parto.

Uomini e Donne, Claudia Dionigi racconta il parto poi svela la reazione della prima figlia al fratellino

Da poco mamma bis, Claudia Dionigi si ritaglia del tempo per raccontare alle sue numerose fan su Instagram i dettagli sul parto e sull’accoglienza in casa del piccolo Leonardo Maria. Ecco cosa ha svelato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Claudia Dionigi mamma bis

Pochi giorni fa, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi hanno annunciato la nascita del loro secondogenito, Leonardo Maria. Una grande gioia per la coppia già genitore di Maria Vittoria, ma anche per tutti i fan fedelissimi che li seguono dai tempi di Uomini e Donne, con il loro percorso emozionante ed intenso. La bella famiglia sta vivendo questi primi momenti tutti insieme e, nelle ultime ore, Claudia si è ritagliata un po’ di tempo per parlare con le sue ammiratrici su Instagram, rispondendo alle domande sul parto e sul suo secondo bebè. A proposito del parto, Dionigi ha raccontato:

“Sabato mattina verso le 5.30 ho iniziato ad avere dei dolori, prima blandi poi verso le 9.30 non ce l’ho più fatta a stare a casa. Sono arrivata in ospedale alle 10 che ero di già 6 cm! Tempo di salire in sala parto, prepararmi, fare l’epidurale. Alle ore 13.10 è nato”.

Ha svelato Claudia, raccontando che Leonardo Maria è nato prima del tempo ma che è un bambino molto in salute, con un grosso peso che sicuramente più avanti le avrebbe dato maggior pensiero durante le spinte. Sembra, tuttavia, che anche il suo secondogenito sia identico al padre Lorenzo.

Uomini e Donne, come ha reagito la figlia di Claudia e Lorenzo al fratellino

La gioia di diventare una famiglia di quattro persone è immensa per Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. La coppia di Uomini e Donne si sta godendo questo momento tutti insieme, ma i fan hanno voluto immediatamente sapere della reazione di Maria Vittoria, affettuosamente soprannominata Mavi, alla quale si sono legati moltissimo perché è una bambina simpatica e dolce. Parlando dell’incontro tra fratelli e di come abbia reagito la primogenita, Claudia ha ammesso:

“È dolcissima, delicata, e ogni volta mi sciolgo! All’inizio avevo un po’ paura pensavo che per lei potesse essere difficile capire che non è un bambolotto, che è un esserino fragile da proteggere invece la vedo proprio attenta, curiosa, premurosa. Ovviamente ogni tanto parte con quell’entusiasmo tipico dei bimbi, e allora lì noi con calma le diciamo piano amore, non è un bambolotto! Però lo fa in buona fede. Li amo insieme”.

Insomma, tutto fila per il meglio anche se c’è un tasto dolente. Leonardo Maria proprio non vuole saperne di dormire, facendo passare notti insonni a mamma e papà.

