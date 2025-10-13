Uomini e Donne, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi genitori bis: è nato Leonardo Maria

TGCom24
Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi genitori bis. È nato il secondo figlio della coppia di Uomini e Donne.

Sono diventati genitori bis Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi. La coppia di Uomini e Donne ha dato il benvenuto a Leonardo Maria, il loro secondo figlio dopo Maria Vittoria. Ecco i dettagli.

Tra le coppie più belle che hanno lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne e che ancora sono unite, c’è quella formata da Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. Il percorso del tronista è stato divertente, pieno di colpi di scena e la scelta emozionante. Da quando hanno detto addio al dating show di Maria De Filippi, Lorenzo e Claudia hanno vissuto una storia d’amore bellissima che li ha portati a decidere di sposarsi e allargare la famiglia, con l’arrivo della primogenita Maria Vittoria. La splendida famiglia si mostra spesso sui social dove entrambi sono influencer molto amati, portando avanti progetti personali e lavorativi e dividendosi tra Milano e Latina, dove Claudia torna spesso per passare del tempo con i suoi genitori.

Pochi mesi fa, dopo aver raccontato di aver cercato l’amore a Uomini e Donne e non i riflettori, e per questo sono ancora innamorati e non hanno subito scossoni negli anni, Claudia e Lorenzo hanno annunciato di essere in attesa di un maschietto. Una notizia che ha coinvolto tutti i loro fan, entusiasti all’idea di vedere la loro splendida famiglia allargarsi ancora di più. Ora, la coppia di Uomini e Donne annuncia la nascita del secondogenito.

Leonardo Maria Riccardi, il secondo figlio di Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, è nato l’11 ottobre 2025 e ad annunciarlo su Instagram è la coppia di Uomini e Donne. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice sono già genitori di Maria Vittoria, una bambina amatissima su Instagram, nata nel 2022 allargano questa splendida famiglia. Ora la coppia annuncia la nascita del secondogenito e si sta godendo i primi momenti tutti insieme, lasciando in sospeso il popolo del web che non vede l’ora di scoprire tutti i dettagli sul parto, ma anche la reazione di Maria Vittoria alla vista del fratellino.

I nostri più cari auguri a questa coppia, una delle più belle e unite che ha lasciato lo studio di Uomini e Donne, un esempio per chi cerca veramente l’amore nello studio del programma di Maria De Filippi.

