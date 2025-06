Uomini e Donne, Clarissa Marchese si sfoga e racconta un episodio che riguarda Federico Gregucci

News VIP

Clarissa Marchese, ex tronista di Uomini e Donne, si sfoga sui social: ecco perché era furiosa con il marito Federico Gregucci.

Tra le coppie più amate di Uomini e Donne c’è quella formata da Clarissa Marchese e Federico Gregucci, che pochi giorni fa hanno festeggiato i loro primi sei anni di matrimonio. Ma non sempre tutto è rose e fiori e l’ex tronista ha deciso di parlare chiaramente alle sue fan su Instagram, raccontando un episodio che riguarda proprio il suo adorato marito.

Uomini e Donne, Clarissa si sfoga sui social

Nel corso di oltre un ventennio si sono formate tantissime coppie nello studio di Uomini e Donne e alcune di esse continuano a far sognare i fan del dating show di Maria De Filippi. È senza dubbio il caso di quella formata da Clarissa Marchese e Federico Gregucci, che recentemente hanno festeggiato il loro sesto anniversario di matrimonio. La storia d’amore nata nello studio del programma di Canale 5 assomigliava ad una favola e molti si sono affezionati all’ex reginetta di bellezza e allo sportivo, che ad oggi sono infatti molto seguiti sui social, in particolare Clarissa che conta 1,2 milioni di followers su Instagram. Sui social, l’ex tronista parla della sua vita quotidiana fatta di impegni lavorativi, momenti da ritagliarsi con il marito ma anche tanti momenti con i figli Christian e Arya, le gioie della sua vita.

Ma non è tutto perfetto e Clarissa ci tiene a farlo sapere anche al suo pubblico, volendo dare un’immagine sincera di sé e della sua bella famiglia. Federico è reduce da un grave infortunio e lei ha assunto tutta la gestione dei figli, mentre continua a lavorare, situazione che l’ha portata a perdere la calma e ad arrivare ad una conclusione importante, che ha voluto comunicare al popolo del web.

Uomini e Donne, Clarissa fa una rivelazione su Federico

Sebbene siano innamorati e molto uniti, Clarissa Marchese e Federico Gregucci non sono immuni agli alti e bassi tipici di ogni coppia. Dopo essersi conosciuti a Uomini e Donne, sposati e aver allargato la famiglia con due splendidi bambini, l’ex reginetta e lo sportivo stanno affrontando un periodo complesso a causa di un infortunio riportato da Federico, che ha fatto sì che Clarissa dovesse assumere tutta la responsabilità della gestione familiare per lunghe settimane. E proprio alle su fan su Instagram, Clarissa ha raccontato di una giornata particolarmente difficile, seguita da una notte trascorsa in bianco tra figli e cure per il marito, che l’ha portata allo stremo delle sue energie mentali.

“Non ci vedo più, sarà la stanchezza, un mix di cose, ho tirato un urlo che mi stava scoppiando la giugulare. Mi sono accorta che sarebbe bastata una goccetta in più e sarei esplosa, allora ho detto mi vesto ed esco. Fede mi ha aiutato a pulire la camera, spostiamo il letto contenitore pesantissimo, puliamo, mi vesto e me ne vado. Per un’ora sono stata in giro per Milano a camminare, cuffie e ho cercato di liberare la mente, ne avevo bisogno e vi devo dire che mi ha fatto bene”.

Ha raccontato Clarissa ammettendo di aver alzato la voce contro Federico perché ormai esausta. Insomma, morale della favola: l’ex tronista ha ricordato a tutte le mamme di prendersi del tempo per loro, per non perdere la calma e tornare ad essere centrate.

