Uomini e Donne, clamorosa segnalazione su Nadia: era insieme alla migliore amica di Gianmarco!

Nadia Di Diodato avvistata insieme alla migliore amica di Gianmarco Steri nello stesso locale e allo stesso compleanno. La segnalazione sulla corteggiatrice di Uomini e Donne.

Sebbene la stagione di Uomini e Donne si stia avviando alla sua conclusione, non mancano i colpi di scena e le segnalazioni, soprattutto sui protagonisti del trono classico. È ancora una volta Nadia Di Diodato, la corteggiatrice di Gianmarco Steri, a far parlare di sé dal momento che è stata avvistata alla stesso compleanno, nello stesso locale, di una cara amica del tronista romano. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, sempre più dubbi su Nadia Di Diodato

Manca sempre meno alla scelta di Gianmarco Steri. Il tronista romano ha deciso di concludere il suo percorso a Uomini e Donne insieme a Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara, tra parecchi alti e bassi. Entrambe le corteggiatrici, infatti, sono molto agguerrite e in studio non se le mandano a dire, cercando di attirare l’attenzione di Gianmarco e sperando di essere la scelta. Nelle ultime settimane, tuttavia, Nadia è finita al centro di parecchie segnalazioni che hanno portato il pubblico del dating show di Maria De Filippi a ritenere la corteggiatrice e il tronista poco seri nel loro percorso. Poche settimane fa, Nadia è stata accusata di essere in contatto con il tronista dal momento che suo cugino lavora nel suo salone a Roma, ma questa segnalazione è stata smentita dal migliore amico di Gianmarco, appoggiato pubblicamente anche dalla autrice del programma Raffaella Mennoia.

Nel frattempo, Nadia ha conquistato sempre più la scena scambiando diversi baci con Gianmarco, e le Anticipazioni ci hanno rivelato che la corteggiatrice deciderà anche di aprirsi pubblicamente in studio, con una lettera emozionante. Ma non è tutto. Nadia ha sopreso Gianmarco per il suo compleanno, e il video è diventato virale in pochissimi minuti, dato che i fan del programma sono sempre più curiosi su questa nascente coppia. Nel frattempo, tuttavia, ecco che arriva una nuova segnalazione scottante.

Uomini e Donne, nuova segnalazione su Nadia e Gianmarco: il mistero si infittisce (VIDEO)

Uomini e Donne, nuova segnalazione su Nadia

Mentre Gianmarco Steri sembra sempre più preso dalla conoscenza con Nadia Di Diodato, tanto da mettere in crisi Cristina Ferrara che si dice certa che sarà la rivale la scelta del tronista di Uomini e Donne, arriva una nuova segnalazione sulla corteggiatrice romana. Lorenzo Pugnaloni, poche ore fa, ha riportato alcune foto inviate dalle sue fan su Instagram, nelle quali si vede chiaramente Nadia insieme ad una delle migliori amiche di Gianmarco.

“Nadia e la migliore amica di Gianmarco nello stesso posto. […] Casualità Sandrina poco prima o poco dopo era con Gianmarco allo stesso compleanno”.

Sembra, insomma, che Nadia e la migliore amica di Gianmarco si siano ritrovate nello stesso locale ma anche invitate allo stesso compleanno, trascorrendo così la serata insieme. Certo è possibile che sia una casualità, dato che Roma sembra tanto grande ma, come in ogni città, alla fine si conoscono un po’ tutti. È lecito, tuttavia, continua a nutrire dubbi dal momento che durante questa serata Nadia potrebbe aver riportato qualche messaggio per Gianmarco, da far consegnare alla sua amica. Chissà se in studio si farà luce sulla questione oppure si lascerà correre, dato che la scelta è sempre più vicina.

