Uomini e Donne, Ciro Solimeno sotto accusa: ''Non è un santo, l'ha visto di nascosto''

Irene Sangermano

Ciro Solimeno al centro di nuove indiscrezioni. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne accusato di aver visto di nascosto una ragazza dopo la rottura con Martina.

Nuove segnalazioni su Ciro Solimeno. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne si sta già frequentando con una nuova ragazza dopo la rottura con Martina De Ioannon? Ecco l’indiscrezione.

Uomini e Donne, segnalazione su Ciro Solimeno

Dopo l’annuncio della rottura ufficiale con Martina De Ioannon, Ciro Solimeno ha deciso di tenere un profilo basso sui social. Si mormora che i due protagonisti di Uomini e Donne torneranno nello studio del dating show di Maria De Filippi per un confronto diretto, per spiegare ai fan che li hanno sostenuti per otto mesi perché hanno deciso di interrompere la loro relazione all’improvviso. Nel frattempo, Martina è finita al centro dei pettegolezzi dato che, secondo gli utenti dei social che hanno osservato le sue ultime mosse, potrebbe essere tornata a frequentare Gianmarco Steri, il barbiere romano che è stata la sua non scelta ed è poi diventato tronista a sua volta. Martina non ha mai negato pubblicamente questo pettegolezzo e così Gianmarco, che si sta concentrando a parlare del suo lavoro di barbiere su Instagram.

Nel frattempo, molti hanno accusato Martina di aver tradito la fiducia di Ciro e si sono create delle vere e proprie fazioni. Lei ha sbottato, scrivendo che non ci sono stati tradimenti anche se il suo ex fidanzato sembra voler giocare a fare la vittima dato che non smentisce le voci sul suo conto. Nelle ultime ore, poi, è arrivata una nuova segnalazione che riguarda proprio Solimeno e la sua nuova frequentazione, a pochi giorni dalla rottura con l’ex tronista romana. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, Ciro frequenta un’altra ragazza?

Se sul conto di Martina De Ioannon sono circolate tante indiscrezioni diverse, tutte contro l’ex tronista di Uomini e Donne che è stata bersagliata per giorni sui social, su quello di Ciro Solimeno non ci sono stati dati rilevati almeno fino ad adesso. Una fan di Deianira Marzano, infatti, assicura che Ciro non è innocente e affranto come vuole far credere al pubblico, anzi avrebbe già contattato e incontrato una ragazza dopo la rottura con Martina.

"Tutti a parlare di Martina, ma anche Ciro non se l'è fatto dire due volte da quando si sono lasciati. Si è scritto e ha visto di nascosto una mia amica, di cosa stiamo parlando? Non è un santo”.

Ma chi sarà la misteriosa ragazza? Al momento non ci sono altri aggiornamenti e Ciro continua a rimanere in silenzio. L’ex corteggiatore del dating show di Maria De Filippi ha deciso di condividere sui social esclusivamente contenuti di lavoro e momenti in palestra. Sarà una scelta strategica?

Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
