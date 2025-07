Uomini e Donne, Ciro Solimeno è un fiume in piena: sbotta contro le critiche alla sua relazione con Martina De Ioannon

News VIP

Ciro Solimeno e Martina De Ioannon presi di mira da alcuni fan di Uomini e Donne. Il corteggiatore sbotta furioso sui social e si difende.

Da quando hanno lasciato lo studio di Uomini e Donne insieme, mano nella mano dopo un’emozionante scelta, Ciro Solimeno e Martina De Ioannon non si sono mai lascati e stanno costruendo insieme il loro futuro. Gli haters, tuttavia, sono sempre in agguato e dopo l’ennesima critica sulla coppia, l’ex corteggiatore campano ha perso le staffe sfogandosi su Instagram.

Uomini e Donne, Ciro difende la love story con Martina

Ciro Solimeno e Martina De Ioannon si sono conosciuti e innamorati nello studio di Uomini e Donne, durante un lungo percorso fatto di alti e bassi, momenti romantici e dichiarazioni da sogno, che hanno portato la tronista romana a scegliere il corteggiatore campano. Nonostante sia evidente l’amore che c’è tra loro, le critiche a questa coppia non sono mai mancate, soprattutto da parte di tutte quelle fan che inizialmente avrebbero voluto vedere Martina al fianco di Gianmarco Steri, la non scelta diventato poi a sua volta tronista nello studio del dating show di Maria De Filippi. Martina ha parlato dell’emozione di conoscere la famiglia di Ciro, che ha visto il figlio lasciare Napoli per trasferirsi in pianta stabile a Roma dato che la coppia ha deciso di intraprendere una convivenza poco dopo la scelta.

Martina e Ciro sono inseparabili, trascorrono molto tempo insieme e si mormora che siano già pronti ad affrontare un nuovo capitolo della loro vita, allargando la famiglia con l’arrivo di un bebè. Su questo argomento, tuttavia, occorre precisare che nessuno dei due si è mai espresso pubblicamente, anche se le fan vorrebbero tanto che accadesse nel più breve tempo possibile. Nel frattempo, coloro che proprio non sopportano i due ex protagonisti di Uomini e Donne lanciano l’ennesimo accusa infondata e questa volta Ciro reagisce, pubblicando un lungo sfogo su Instagram. Ecco cosa ha scritto nel dettaglio.

Uomini e Donne, Ciro sbotta contro gli haters

Non deve essere facile per un giovane ragazzo vivere una costante esposizione mediatica. Certo, chi va a Uomini e Donne sa che è destinato a diventare popolare, soprattutto sui social tra i fan del programma di Canale 5, ma alcune volte assistiamo ad un vero accanimento gratuito come quello che è in atto verso la coppia formata da Martina De Ioannon e Ciro Solimeno. I due protagonisti del trono classico del dating show di Maria De Filippi hanno ricevuto davvero tantissime critiche sin dal giorno dell’emozionante scelta in studio, ma questa volta Ciro ha deciso di difendersi e si è lasciato andare ad un duro sfogo su Instagram.

“Sono 6 mesi che stiamo insieme. I primi 4 li abbiamo passati sotto attacco: “non andate bene insieme”, “lei è troppo grande”, “lui è troppo immaturo”. Eppure, nonostante tutto, abbiamo continuato ad amarci e a costruire qualcosa di vero. Siamo usciti da un programma e ci siamo presi critiche e giudizi, spesso in silenzio, a testa bassa, con rispetto […] Eppure, ancora oggi, ogni gesto viene travisato. Basta che per un giorno non pubblichiamo una storia insieme, e parte il teatrino: “si sono lasciati”, “Ciro ha mancato di rispetto”, “Martina è stata tradita”. È diventato nauseante. Ma la verità è che non dobbiamo più dimostrare nulla. Lo sappiamo noi cosa viviamo, nel nostro privato, ogni giorno. Nei gesti, nelle parole, nei progetti”.

Ha sbottato Ciro, invitando tutti ad avere rispetto del loro sentimento. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne è stanco delle critiche ma anche di dover sempre dimostrare qualcosa al pubblico per paura che circolino voci infondate sul suo rapporto con Martina. Una situazione che, a lungo andare, potrebbe incrinare la love story viste le difficoltà di vivere tutto con serenità date dalle critiche degli haters.

