Uomini e Donne, Ciro Solimeno dopo la rottura con Martina De Ioannon: ecco come sta

Ciro Solimeno e Martina De Ioannon si sono lasciati ma come sta l'ex corteggiatore di Uomini e Donne? Le sue scelte fanno discutere.

Come tutti i fan di Uomini e Donne ormai sanno, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno si sono ufficialmente detti addio. Nonostante la rottura, tuttavia, l’ex corteggiatore ha deciso di rimanere a Roma: ecco come sta e come si è mostrato su Instagram.

Uomini e Donne, Ciro dopo la rottura con Martina

La love story tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno è nata nello studio di Uomini e Donne dopo un percorso molto emozionante e intenso, culminato con una scelta di cuore che nessuno si sarebbe aspettato, dato che il pubblico credeva che la tronista romana fosse orientata su Gianmarco Steri. La relazione è andata avanti per otto mesi, tra critiche e polemiche che i due hanno sempre ignorato, fino a quando si sono susseguite una serie di indiscrezioni che hanno fatto vacillare i fan della coppia.

Infine, Martina e Ciro hanno annunciato la rottura tramite un comunicato ufficiale su Instagram. Ma cosa è successo dopo? Immediatamente si sono diffusi pettegolezzi sulle reali motivazioni dell’addio ed è spuntato nuovamente il nome di Gianmarco. Poche settimane fa, infatti, una segnalazione ha portato galla un incontro in un noto locale di Roma tra i due ex tronisti, e da quel momento sembra che la situazione tra Martina e Ciro sia precipitata. Solimeno, tuttavia, non ha voluto dare alcune spiegazione e ha continuato a pubblicare su Instagram per mostrare come sta e cosa fa dopo la rottura con la romana, provocando tuttavia qualche polemica. Ecco perché.

Uomini e Donne, Ciro single tra lavoro e palestra

Sebbene sia originario di Napoli, Ciro Solimeno si è costruito una nuova vita a Roma negli ultimi mesi, ovvero da quando ha deciso di andare a convivere con Martina De Ioannon. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, dunque, è rimasto nella Capitale nonostante la fine della relazione con Martina e l’ha confermato lui stesso attraverso alcuni aggiornamenti su Instagram. Ciro lavora per un’agenzia immobiliare di Roma e poi si è mostrato anche in palestra mentre migliora il suo fisico e libera la mente dai pensieri.

Insomma, Solimeno rimane vicino a Martina e questo ha portato a qualche critica da parte dei fan. C’è addirittura chi pensa che il giovane non abbia lasciato la città perché presto vedremo Martina e Gianmarco Steri al Grande Fratello, e lui spera di potersi inserire nel cast come terzo incomodo per creare un triangolo unificato nel reality show di Canale 5. Ma sarà davvero così? Al momento questa è una teoria dei fan più cattivelli ma nessuna conferma in merito.

