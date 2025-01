Uomini e Donne, Chiara Rabbi contro Michele Longobardi: poi la frecciatina all'ex Davide Donadei

News VIP

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Chiara Rabbi commenta la cacciata di Michele Longobardi, dopo le segnalazioni, poi lancia una bella frecciatina al suo ex fidanzato Davide Donadei.

È andata in onda la puntata di Uomini e Donne con la cacciata dallo studio di Michele Longobardi che, pronto a chiedere Amal Kamal di uscire insieme dal programma, si è ritrovato sbugiardato davanti a tutta Italia. Sconvolta, Chiara Rabbi ha commentato l’accaduto e ha approfittato per lanciare una velata, ma non troppo frecciatina, al suo ex Davide Donadei.

Uomini e Donne, Michele Longobardi cacciato: tutti contro di lui

Il percorso di Michele Longobardi nello studio di Uomini e Donne non si è concluso come sperato. Il tronista partenopeo, infatti, è stato tradito da una delle sue corteggiatrici ovvero Mary Chiaro che ha raccontato a tutti come lui l’avesse contattata su Instagram con un account Instagram fake per cercare di indirizzarla durante il percorso. Le corteggiatrici Veronica Fedele e Amal Kamal sono state contattate ma non hanno capito l’inganno e non hanno dato importanza al fatto, mentre con Mary ci sono state chiamate e messaggi anche compromettenti e piccanti. Se inizialmente tutti hanno perdonato Michele, reputandolo solamente un ragazzo poco sicuro di sé, ma nella puntata seguente è emersa tutta la verità grazie alla telefonata di Alessandra, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ai tempi di Luca Daffrè, che ha raccontato di aver frequentato Michele mentre lui era sul trono all’oscuro di tutti.

Lui, in lacrime e disperato, si è rivolto ad Amal dichiarando che quel giorno esce sceso in studio per sceglierla, davanti ad una sconvolta veronica che lo ha iniziato giustamente ad insultare. Tutti sono esplosi contro Michele, che ha abbandonato lo studio a testa bassa, provando a rincorrere Amal la quale gli ha chiuso elegantemente la porta in faccia. Insomma, il trono di Longobardi è stato un vero flop ancora peggio di quello di Alessio Pecorelli, anche lui cacciato dopo importanti segnalazioni su serate mondane e una misteriosa ragazza pronto a seguirlo ovunque. Inevitabilmente sui social i fan del dating show di Maria De Filippi si sono scatenati e nessuno ha avuto pietà per il tronista, neppure Chiara Rabbi: ecco come ha commentato.

Uomini e Donne, Chiara Rabbi commenta la cacciata di Michele Longobardi

Mentre andava in onda la puntata di Uomini e Donne su Canale 5, quella della cacciata di Michele Longobardi dallo studio dopo che è stato smascherato, Chiara Rabbi ha commentato furiosa quanto accaduto in studio. L’ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi ha avuto una brutta rottura con il suo ex Davide Donadei che ha accusato di tradimento, anche se in pochi hanno creduto alla sua versione dei fatti. Commentando Michele, Chiara ha detto sconcertata in un video nelle sue Ig Stories:

“No ragazzi questo è pazzo, è fuori di testa. Mi auguro che questa sera Amal e Veronica siano a cena insieme, a festeggiare al fosso che si sono scannate. Classico narcisista manipolatore che ti fa passare a te da matta e ti rovina la vita, mentre lui fa lo stro**o con tutte. Cose viste e riviste. I bravi sono sempre i peggiori”.

Insomma, Chiara non ha avuto nessuna pietà nei confronti di Michele e dell’inganno che ha fatto alla redazione e al pubblico di Uomini e Donne, usando anche parole pesanti e approfittandone per lanciare una bella frecciatina anche al suo ex. Davide, infatti, è il bravo ragazzo della porta accanto secondo molti e infatti tantissimi fan del programma non hanno mai creduto che lui avesse tradito Chiara come invece da lei riportato, ma che l’avesse lasciata per gravi scenate di gelosia e per il suo atteggiamento opprimente. Lei ha sempre, ovviamente, negato questa versione dei fatti.

