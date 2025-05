Uomini e Donne, Chiara Rabbi confessa: "Mio padre ha subito violenza psicologica da mia madre"

News VIP

Ospite di un podcast, Chiara Rabbi, ex volto di Uomini e Donne, ha rivelato una drammatica verità sulla sua famiglia.

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Chiara Rabbi, è stata ospite del podcast di Giulia Malatesta, Sotto la pelle, per raccontare alcuni retroscena sulla sua famiglia. Sorprendendo i fan, l'ex scelta di Davide Donadei ha svelato che suo padre è stato vittima di violenza psicologica da parte di sua madre, segnando la vita di entrambi.

Uomini e Donne, Chiara Rabbi si lascia andare ad alcune confessioni sulla sua famiglia

L'ex corteggiatrice del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ha raccontato della sua infanzia, svelando di avere ricordi legati principalmente alla figura paterna. Molto legata anche alla bisnonna paterna, Chiara Rabbi ha ammesso di non aver avuto un bel rapporto con la figura materna, ma che nonostante la sua assenza - in parte stemperata dalla nonna paterna - è riuscita ad avere una vita serena:

"I miei ricordi sono sempre e solo legati a mio padre. Io non ho questo legame mamme-famiglia, io mi ricordo la mia bisnonna, sempre da parte di mio padre. Nonostante la mancanza di una figura femminile, che poi in realtà c’è sempre stata mia nonna paterna, noi abbiamo sdoganato quello che la società ti impone: posso dire che non è così la famiglia deve avere una madre e un padre"

L'ex scelta di Davide Donadei ha aggiunto che il suo esempio è quello che dimostra che una persona, per crescere in maniera serena, non ha necessariamente bisogno di una madre e di un padre. Anzi, ha aggiunto "sono cresciuta con mio padre, avrei preferito forse un’altra figura maschile, a volte la presenza tossica fa peggio, meglio l’assenza".

Chiara Rabbi ha poi approfondito quanto affermato sulla madre, svelando che per anni è stata una presenza nociva nella sua vita, almeno fino ai suoi primi 12/13 anni, periodo in cui suo padre decide di andar via e portare con lui una giovanissima Chiara.

Uomini e Donne, l'ex corteggiatrice Chiara Rabbi ha rivelato uno scioccante retroscena sulla sua famiglia

Ai microfoni di Giulia Malatesta, Chiara Rabbi ha svelato uno scioccante retroscena sulla sua famiglia: suo padre è stato vittima di violenza psicologica da parte della moglie, la madre dell'ex corteggiatrice, finché non ha avuto abbastanza forza da lasciarla e portare con sé la figlia: "Mio padre è vittima di violenza psicologica subita da parte di mia padre". L'ex corteggiatrice ha dichiarato di "aver vissuto tutte queste tarantelle famigliari" e ha aggiunto che la legge in molte situazioni come la sua tende a tutelare le donne, ma nongli uomini, anche se nel suo caso era proprio suo padre colui che avrebbe dovuto ricevere maggiori tutele dalla giustizia:

"Posso dire che la legge ti tutela principalmente se sei donna ma non va a tutelare l’uomo quando deve essere tutelato"

Chiara ha anche raccontato di come si sono conosciuti i suoi genitori e di come, quello che sembrava un matrimonio sereno, si sia trasformato in un incubo: i suoi genitori si sono conosciuti molto giovani e si sono sposati poco più che ventenni (23 suo padre, 22 sua madre). Si conoscevano poco e dopo un po' è emerso che la madre dell'ex corteggiatrice non desiderava diventare madre, tanto che quando Chiara era ancora adolescente, suo padre decise di portarla via: "Non ha mai voluto essere madre, lei era la moglie di e noi eravamo giocattoli" ha concluso tristemente l'ex corteggiatrice.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne