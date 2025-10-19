TGCom24
Uomini e Donne: Chi è Martina Cardamone? Età, Instagram, Foto. Tutto sulla Corteggiatrice di Flavio

Francesca Simone

Scopriamo qualcosa in più su Martina Cardamone, la corteggiatrice di Flavio, tronista di questa edizione di Uomini e Donne!

Uomini e Donne: Chi è Martina Cardamone? Età, Instagram, Foto. Tutto sulla Corteggiatrice di Flavio

Conosciamo meglio Martina Cardamone, la corteggiatrice del tronista di questa edizione di Uomini e Donne, Flavio, attraverso tutti i dettagli della sua vita privata di cui siamo a conoscenza!

Uomini e Donne: Ecco chi è Martina Cardamone

Martina Cardamone è nata a Battipaglia, ma attualmente dovrebbe vivere a Campagna, sempre in Campania. Non conosciamo però la sua data di nascita, quindi non è noto né il suo segno zodiacale né tantomeno la sua età esatta. Stando a quanto leggiamo sui suoi social, dopo aver studiato presso l'SMS Leonardo Da Vinci Latina, ad oggi dovrebbe lavorare come modella.

Il suo nome sta cominciando a circolare sul web perché è una delle protagoniste di questa edizione di Uomini e Donne, dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Infatti, la Cardamone è una delle corteggiatrici del tronista Flavio Ubirti. Tra l'altro, lui l'ha portata già diverse volte in esterna, dato che lei lo ha colpito subito per la sua bellezza ed ha ben presto capito di trovarcisi molto bene. Tuttavia, di recente, seppure si siano ritrovati a stare molto vicini, non si sono baciati; entrambi hanno dichiarato di aver pensato che non fosse il momento giusto, e che è giusto che si prendano del tempo per capire il perché.

Il suo profilo Instagram ufficiale è @maartinz__, e conta circa 8.000 follower, un numero che, con la sua partecipazione al famoso programma, è sicuramente destinato a crescere. Il profilo in questione è privato, dunque bisogna far parte dei suoi seguaci per poter vedere che cosa posta. Sulla sua leggiamo: "Modella, avventurosa, amante della musica, dell'arte e della fotografia". La troviamo anche su Facebook: https://www.facebook.com/martina.cardamone.71.

