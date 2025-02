Uomini e Donne: Chi è Francesca Polizzi? Età, Instagram, Foto. Tutto sulla Corteggiatrice di Gianmarco Steri

News VIP

Conosciamo meglio Francesca Polizzi, la corteggiatrice del tronista di questa edizione di Uomini e Donne, Gianmarco Steri, attraverso tutti i dettagli della sua vita privata di cui siamo a conoscenza!

Uomini e Donne: Ecco chi è Francesca Polizzi

Tra le corteggiatrici di Gianmarco Steri, apprezzatissimo tronista di questa edizione di Uomini e Donne, dating show di Canale 5, si è fatta notare Francesca, la quale lo ha colpito tanto per il suo aspetto fisico quanto per il suo carattere particolare. Ma conosciamola meglio attraverso qualche interessante curiosità sul suo conto di cui siamo a conoscenza!

Francesca Polizzi è nata a Palermo, quindi è di origini siciliane, ma attualmente vive a Venezia. Infatti, come leggiamo sulla sua pagina Facebook,https://www.facebook.com/francesca.polizzi.165, ha studiato presso il Conservatorio Alessandro Scarlatti Palermo, poi presso la Sichuan International Studies University e presso l'Università degli Studi di Palermo - Younipa, e per ultima presso la DSLCC - Università Ca' Foscari Venezia.

Il suo profilo Instagram ufficiale, @franlizziee, al momento conta ben 51.100 follower. Sulla sua bio leggiamo: "Content creator. Sinologist. I speak Chinese and joke a lot, sometimes with makeup on"; dunque, scopriamo che è una content creator e che è specializzata in Sinologia, la scienza che si occupa dello studio della lingua, della letteratura, della storia e in genere di tutti gli aspetti della cultura cinese. Poi, ha specificato che parla cinese, che le piace scherzare e spesso e volentieri truccarsi. D'altra parte, la Polizzi è affermata più che altro su TikTok, dove vanta oltre 180mila followers. A tal proposito, però, ci ha tenuto a specificare:

Tre anni fa ho iniziato a fare video comici sulla mia passione più grande: il cinese. Senza nessun obiettivo, semplicemente perché mi piace farlo. Ero una ragazza fuori sede, lontana da casa e dalla mia famiglia. Il carico di studio era tanto e stavo per la maggior parte del tempo a casa, e fare video mi aiutava a scaricare la tensione.

Ad oggi, è una delle corteggiatrici del tronista di Uomini e Donne, Gianmarco Steri, e quest'ultimo sembra molto preso da lei. Nell'ultima puntata andata in onda, quella di venerdì 21 febbraio 2025, Steri ha deciso di uscire di nuovo in esterna con la Polizzi, e le ha fatto una sorpresa. Lui le ha detto:

Non lo so, hai qualcosa che mi piace. Quanto ti ho visto in mezzo a tutte quelle ragazze, non ci avevo fatto caso a te; quando hai cominciato a parlare, ho cambiato completamente idea su di te. Mi sei sembrata in diversa in ciò che hai detto e in come l'hai detto.

Al centro studio, invece, la Polizzi ha detto:

Volevo ringraziarti perché mi ha fatto un sacco piacere... è stato un bel modo per conoscere un po' di più della tua vita, per entrare di più nel tuo mondo. Con questa esterna mi sono resa conto che siamo molto simili caratterialmente, molto più di quanto mi aspettassi. Però allo stesso tempo diversi dal solito. Mi spiego meglio: ci siamo detti entrambi che quando stiamo conoscendo qualcuno non siamo tanto espansivi da un punto di vista fisico, ma io sembravo una cozza!

