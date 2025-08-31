Uomini e Donne: Chi è Cristiana? Cognome, Età, Lavoro. Tutto sulla Nuova Tronista

News VIP

Conosciamo meglio Cristiana, la nuova tronista di Uomini e Donne!

Scopriamo qualcosa in più su Cristiana Anania, la nuova tronista di questa edizione di Uomini e Donne, attraverso tutti i dettagli della sua vita privata di cui siamo a conoscenza!

Uomini e Donne: Ecco chi è Cristiana Anania

La nuova tronista di questa edizione di Uomini e Donne, il celeberrimo dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, si chiama Cristiana. Si tratta di una giovane dal sorriso e dagli occhi dolci, ed il suo cognome è Anania. Inoltre, sappiamo che è nata a Palermo, in Sicilia, presumibilmente il 13 novembre del 2002; quindi è del segno dello Scorpione ed ha 22 anni, ma tra qualche mese ne compirà 23.

Nel video di presentazione per Uomini e Donne ha raccontato un po' della sua storia: i genitori sono sperati, ma, in primis grazie ai suoi nonni, non le è mai mancato l'affetto.

Dietro la mia sicurezza e la mia esuberanza si nascondono tanti vuoti che mi hanno costretta a crescere più in fretta di quanto avrei voluto. Sono figlia di genitori separati e spesso mi sono ritrovata a fare io da punto di riferimento a chi, invece, avrebbe dovuto guidare me. Per fortuna ho avuto accanto i miei nonni, nonna Rosanna e nonno Michele, che fin dall’infanzia mi hanno dato la cosa più importante per una bambina: protezione e certezze.

Poi ha aggiunto che il suo sogno sarebbe trovare il vero amore:

Mi sento privilegiata perché finalmente ho la possibilità di trovare un compagno. Sono davvero curiosa di rivivere quelle emozioni che solo l’amore sa regalare. Per me l’amore è vita, e io ho una voglia di vivere che nessuno potrà mai spegnere.

Il suo profilo Instagram ufficiale è @naneeaaa, e conta ben 20.000 follower. D'altra parte, senza ombra di dubbio questo numero è destinato a crescere, vista la sua partecipazione al noto dating show. Sulla sua bio leggiamo: "Se senti una voce femminile al microfono di una discoteca potrei essere io". Infatti, lavora come speaker radiofonica per una radio locale, ma anche come vocalist nei locali, dove si fa chiamare Nanea. La possiamo trovare anche su Facebook, dove il suo profilo è https://www.facebook.com/cristiana.cricri.31.

