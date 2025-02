Uomini e Donne, che fine ha fatto Fabio Cannone? Il cavaliere sparito improvvisamente, ecco cosa è successo

News VIP

I fan di Uomini e Donne hanno notato l'improvvisa assenza di Fabio Cannone, che fine ha fatto il cavaliere del Trono Over? Ecco i dettagli.

I fan di Uomini e Donne sono davvero molto attenti a quello che accade nello studio del dating show di Canale 5, e non hanno potuto non notare l’improvvisa assenza di Fabio Cannone dal parterre maschile del trono over. Che fine ha fatto il discusso ex corteggiatore di Gemma Galgani?

Uomini e Donne, Fabio Cannone sparito dal parterre del trono over

La nuova stagione di Uomini e Donne sta tenendo i fan del dating show di Maria De Filippi con gli occhi incollati allo schermo. Qualche mese fa, Fabio Cannone ha fatto il suo ingresso in scena come corteggiatore di Gemma Galgani, ma la love story non è decollata. Il cavaliere italo-americano è piaciuto molto al pubblico per la sua esuberanza e per il corteggiamento a tratti hot nei confronti della dama torinese, ma quando lei ha messo in dubbio la sua sincerità a causa di alcuni gossip sul fatto che avesse una fidanzata in Spagna, Fabio è esploso e la relazione si è incrinata. Dopo la fine del flirt con Gemma, che è stata molto criticata soprattutto dagli opinionisti certi che la dama non fosse interessata realmente al cavaliere sin dall’inizio, Fabio ha conosciuto Elena N.

Tra i due c’è stata una frequentazione culminata con un bacio passionale ma anche tanti battibecchi, discussioni che hanno messo a rischio la conoscenza, ma entrambi hanno poi deciso di continuare. Il pubblico di Uomini e Donne, tuttavia, ha notato che Fabio è assente ultimamente dal parterre del trono over e in molti si sono chiesti che fine ha fatto, se ancora frequenta la dama oppure se ha lasciato improvvisamente per un motivo ben preciso.

Uomini e Donne, Fabio Cannone in Spagna con un altro ex Cavaliere

Improvvisamente, Fabio Cannone è sparito dal parterre maschile del trono over di Uomini e Donne e il pubblico lo ha notato, soprattutto perché in studio mancano i suoi balletti allegri e contagiosi. Che fine ha fatto il cavaliere italo-americano? Mentre Tina Cipollari fa innamorare Angelo, troviamo la risposta arriva dalla piattaforma social Tik Tok dove Fabio appare felice insieme ad un altro ex protagonista del programma ovvero Maurizio Rocchi, che proprio recentemente ha lasciato il dating show di Maria De Filippi insieme a Cristina.

I due si trovano a Benidrom, in Spagna, dove Fabio risiede stabilmente, intendi a godersi un pranzo insieme al sole. Insomma, Cannone ha deciso volontariamente di lasciare il programma di Canale 5 e tornare in Spagna, dove ha ospitato i suoi amici, forse proprio a causa del fatto che per prendere parte alle registrazioni a Roma doveva impegnare troppo tempo tra spostamenti e notti trascorse lontane da casa. Nella sua vita, almeno per il momento, nessuna donna ma chissà che la popolarità raccolta a Uomini e Donne non lo porti presto a conoscere un nuovo amore.

