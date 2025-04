Uomini e Donne, Cecilia Zagarrigo racconta il parto: ''Ero molto agitata''

News VIP

Dopo aver dato alla luce la sua secondogenita Matilde, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Cecilia Zagarrigo racconta le impressioni sul parto.

Circa una settimana fa, Cecilia Zagarrigo ha dato alla luce la sua secondogenita Matilde, una grande emozione per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Ripresi i ritmi della quotidianità, Cecilia si è sfogata parlando con i suoi numerosi fan su Instagram, parlando anche di tutte le emozioni del secondo parto. Ecco cosa ha rivelato.

Uomini e Donne, Cecilia Zagarrigo mamma bis

Grande protagonista di Uomini e Donne, Cecilia Zagarrigo è rimasta nella memoria dei fan del dating show di Maria De Filippi, che ancora oggi la seguono con piacere su Instagram dove è particolarmente attiva e dove conta 903mila followers. Cecilia, con la sua trasparenza e il modo semplice di comunicare con i fan, è una influencer piuttosto amata in Italia. Dopo l’avventura a Uomini e Donne, che si è conclusa sempre con un nulla di fatto, Zagarrigo ha trovato l’amore con Moreno Casamassima, con il quale ha allargato la famiglia con l’arrivo della piccola Mia, e ora da pochissimi giorni Cecilia è diventata mamma bis.

L’annuncio della gravidanza è stato, come sempre, molto divertente così come quello del gender reveal, e Cecilia ha condiviso sempre sui social la prima foto con la sua secondogenita Matilde. Tornata a casa, dopo i primi giorni di assestamento, l’ex corteggiatrice ha deciso di parlare con le sue sostenitrici, raccontando il giorno del parto. Ecco cosa ha detto.

Uomini e Donne, Cecilia Zagarrigo racconta il secondo parto

Dopo essere stata accolta da un allestimento dolcissimo a casa, pronta a presentare a tutti la sua secondogenita Matilde, Cecilia Zagarrigo è tornata alla routine ma certo non è semplice trovare un nuovo ritmo in quattro, soprattutto a pochi giorni dal parto. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, ha raccontato su Instagram quel giorno e come ha vissuto il suo secondo parto, poi la sua nuova vita da mamma bis.

“Ero molto agitata, avevo paura perché con Mia avuto fatto un cesareo d’urgenza che mi ha portato ad avere una serie di problemi anche a livello mentale importanti. Con il cesareo programmato è stato diverso, ero pronta psicologicamente. Dopo la spinale quando mi sdraio ero lucidissima, però ero rallentata. Ero tipo drogata, l’anestesista mi raccontava, non sentì dolore, ma senti che stanno manovrando nella pancia, dietro avevo Moreno. A un certo punto mi dice che si vede la testolina e io le chiedo se ha i capelli, lei mi dice di no e a quel punto mi sveglio. È stata un’emozione unica, un parto spettacolare, anche la ripresa è stata nettamente migliore”.

Questo il racconto di Cecilia, felice perché a differenza del primo parto questo è andato molto meglio, è stato tutto più semplice ed emozionate perché meno frettoloso. Zagarrigo ha poi ringraziato la sua ostetrica che l’ha aiutata tanto, permettendo al compagno Moreno di tornare a casa per stare con la figlia maggiore Mia, insieme alla sua mamma che ha fatto da nonna sprint in questa occasione. Infine, Cecilia ha ammesso di star trovando il suo equilibrio con due bambine, un po’ dispiaciuta per non poter prendere in braccio Mia dal momento che ha ancora i punti freschi.

