Uomini e Donne, Cecilia Zagarrigo di nuovo mamma: è nata la seconda figlia, ecco il nome

News VIP

Cecilia Zagarrigo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, annuncia la nascita della sua seconda figlia. Ecco i dettagli.

Dopo aver preso parte a Uomini e Donne, finendo per essere la non scelta di Oscar Branzani, Cecilia Zagarrigo ha fatto ritorno altre due volte nel dating show di Canale 5 senza trovare l’amore. L’ex corteggiatrice lo ha trovato lontano dalle telecamere, legata al suo compagno Moreno Casamassima, che l’ha resa mamma bis di una bellissima bambina. Ecco l’annuncio della nascita e il nome scelto per la seconda figlia.

Uomini e Donne, Cecilia Zagarrigo mamma bis

Nello studio di Uomini e Donne si alternano tantissimi volti ogni anno, protagonisti del trono classico oppure di quello over, alcuni dei quali rimangono nel cuore degli spettatori del dating show di Canale 5. Tra questi c’è senza dubbio Cecilia Zagarrigo, che ha preso parte per la prima volta al programma di Maria De Filippi come corteggiatrice di Oscar Branzani, ma dopo un intenso percorso lui non la scelse. Cecilia è tornata per ben altre due volte a Uomini e Donne, non riuscendo mai a trovare l’amore, che ha scovato invece anni dopo conoscendo Moreno Casamassima. La coppia è molto innamorata e, nel 2022, ha allargato la famiglia con l’arrivo di una splendida bambina, Mia, che è diventata immediatamente la gioia più grande di mamma e papà.

Cecilia si è fatta conoscere al grande pubblico anche grazie al suo lavoro sui social, soprattutto su Instagram dove conta 899mila followers e dove pubblica video ironici e divertenti, che piacciono proprio a tutti. Pochi mesi fa, Cecilia e Moreno hanno svelato di essere in attesa di un secondo bebè, scoprendo poi insieme il sesso del nascituro ovvero una bambina. Da quel momento, nonostante le domande insistenti dei fan che sono sempre molto curiosi sulla sua vita, Cecilia ha deciso di non condividere troppe informazioni e soprattutto di non rivelare il nome scelto insieme a Moreno per la loro seconda figlia.

Uomini e Donne, è nata la seconda figlia di Cecilia Zagarrigo

Poche ore fa, Cecilia Zagarrigo e il compagno Moreno Casamassima hanno annunciato la nascita della loro seconda bambina. La gravidanza è andata per il meglio, documentata su Instagram dove l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è molto seguita dai fan, e ora finalmente tutti possono scoprire il nome della seconda figlia. Cecilia, infatti, ha condiviso sulla sua pagina ufficiale una dolcissima foto dopo il parto, con in braccio la bimba neonata e il compagno vicino a lei, visibilmente emozionati, annunciando di aver chiamato la figlia Matilde.

Ora la simpaticissima Mia avrà una sorellina con la quale giocare e siamo certi che, sempre nel suo modo gentile e simpatico, Cecilia condividerà anche i loro primi momenti insieme. Nel frattempo, maretta tra alcuni volti del trono over dopo le ultime puntate di Uomini e Donne andate in onda su Canale 5. Stiamo parlando ci Vincenzo La Scala che ha replicato ad Agnese De Pasquale, accusandola di aver ceduto per paura della reazione degli opinionisti, chiudendo così frettolosamente la loro conoscenza nonostante tanti progetti già fatti.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.