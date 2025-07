Uomini e Donne, botta e risposta social tra Francesca Sorrentino e Gianmarco Meo

News VIP

Francesca Sorrentino sbotta sui social contro Gianmarco Meo. L’ex tronista di Uomini e Donne lo accusa di lanciare frecciatine per infangarla, lui si difende.

Dopo aver preso parte alle nozze di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, Francesca Sorrentino è finita al centro delle polemiche dato che, al ricevimento, erano presenti due sue ex fidanzati. Notando un commento fuori posto di Gianmarco Meo sui social, l’ex tronista di Uomini e Donne tuona e si sfoga. Ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, Francesca Sorrentino furiosa con Gianmarco Meo

Dopo aver preso parte a Temptation Island con l’allora fidanzato Manuel Maura ed essere tornata ufficialmente single, Francesca Sorrentino si è rimessa in gioco nello studio di Uomini e Donne come tronista. Il suo percorso non è stato semplice, Francesca è apparsa inizialmente confusa e poi, dopo aver scoperto alcuni retroscena su Gianmarco Meo che abbiamo recentemente intervistato in esclusiva, ha deciso di lasciare. Seguita dietro le quinte da Gianluca Costantino, che non si è arreso, Francesca ha accettato di provare a conoscerlo meglio lontano dalle telecamere ma la love story non è neppure mai iniziata, dato che poche settimane dopo i due hanno smesso di frequentarsi.

Recentemente, Francesca è stata tra gli invitati di spicco del matrimonio di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, ex protagonisti del reality show condotto da Filippo Bisciglia, ed è finita al centro delle polemiche perché al ricevimento c’erano anche Manuel e Gianluca. Ed ecco che Gianmarco ha tirato in ballo la questione su Instagram, con un video ironico che non è piaciuto affatto a Francesca, la quale ha sbottato nelle sue Ig Stories.

“Vi ho fatto giocare, siamo al reel n.4 in cui fate riferimento alla mia persona, utilizzando il mio nome per scopi commerciali senza che io vi abbia dato il benché minimo consenso, oppure usando espressioni come “a quella gli ho fatto la torta in differita” “quella è andata con l’ex dell’ex”. Ma come vi permettete? Chi pensate di far ridere? E poi andate decantando che siete ragazzi dai valori di altri tempi, bravi, buoni e rispettosi? […] Felice e sempre più convinta di aver preso le decisioni che ho preso, dentro e fuori dal programma!”.

Francesca ha poi ammesso di aver provato a giustificare questi attacchi social, anche se con un po’ di rabbia e delusione, ma ora ha deciso di dire basta e non stare più in silenzio, soprattutto quando la sua persona viene usata per creare hype. Ma come ha replicato l’ex corteggiatore di Uomini e Donne?

Uomini e Donne, Gianmarco replica a Francesca

Dopo aver letto il lungo e sentito sfogo di Francesca Sorrentino, Gianmarco Meo ha voluto rispondere allo stesso modo ovvero attraverso i social, sopratutto dopo che l’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato che prenderà alcuni provvedimenti per proteggere la propria immagine da questi attacchi forti e gratuiti. Gianmarco, dunque ha voluto rispondere ammettendo di non voler infangare nessuno, di non aver mai menzionato direttamente il nome di Francesca e poi l’ha anche accusata di guardare in continuazione i profili delle altre persone e inventare storie che non esistono, come ha sempre fatto.

È vero che Gianmarco non ha mai esplicitamente fatto il nome di Francesca, ma è anche vero che il riferimento era piuttosto chiaro dato che il matrimonio è stato un evento recente e ne hanno parlato tantissimi portali di gossip. Voi come avreste reagito al posto di Francesca? E, soprattutto, lo scontro social tra i due sarà terminato con questo botta e risposta o si arriverà veramente ad agire per vie legali?

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.