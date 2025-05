Uomini e Donne, Beatrice Valli a ruota libera: cosa è successo quando era in crisi con Marco Fantini

News VIP

Beatrice Valli racconta della crisi vissuta con Marco Fantini e svela tutta la verità. Ecco le parole dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Grande protagonista di Uomini e Donne, Beatrice Valli è ad oggi una delle influencer italiane più amate. L’ex corteggiatrice, ospite del podcast One More Time, si è lasciata andare ad alcune confessioni spinose, che riguardano la crisi vissuta con il marito Marco Fantini e un tradimento. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, Beatrice Valli stupisce su Marco Fantini

La lover story tra Beatrice Valli e Marco Fantini è iniziata nello studio di Uomini e Donne, con un percorso appassionante che ancora oggi è nel cuore degli appassionati del dating show di Maria De Filippi. Ad oggi, Beatrice è una delle influencer italiane più amate con 3,3 milioni di followers su Instagram, tantissime collaborazioni di prestigio ed è anche testimonial di eventi internazionali. Beatrice riesce a conciliare la sua vita privata, con ben quattro bambini (Alessandro nato da una precedente relazione, poi Bianca, Azzurra e Matilde Luce nate dal rapporto con Fantini), essendo una mamma molto presente ma anche una donna in carriera.

Certo non tutti amano Valli, che ha fatto una confessione dolorosa sul figlio, perché credono che spesso e volentieri il suo intento sia di presentare il classico ritratto della famiglia del “mulino bianco”. E proprio per dimostrare di non avere peli sulla lingua e di aver vissuto una vita ricca di colori e sfumature come tutti, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è esposta molto durante la sua intervista nel podcast One More Time. Beatrice, infatti, ha parlato della brutta crisi che ha attraversato con Marco, che ha portato alla fine della relazione per lunghi mesi, e di un errore al quale ha poi cercato di rimediare per riconquistare la fiducia del modello. Ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne, Beatrice Valli ha tradito Marco Fantini

Le dinamiche di coppia, si sa, non sono mai semplici e soprattutto non sono semplici di spiegare a chi non le vive. Beatrice Valli, ex amato volto di Uomini e Donne, ha ammesso di aver vissuto una profonda crisi con l’attuale marito Marco Fantini, poco dopo il programma, a causa della distanza che li separava. Durante questa crisi, come racconta l’influencer ai microfoni del podcast One More Time, Beatrice ha commesso un passo falso e si è riavvicinata al padre di Alessandro, il suo ex fidanzato Nicholas.

“Lo lascio (Marco ndr.), dico che dobbiamo prendere due strade diverse e divise, e dopo due/tre giorni di tutta questa situazione io vado al cinema con il papà di Alessandro, mi attacco ancora a questa figura di Nicholas, papà di Alessandro, e c’è un momento intimo tra me e lui. Qui dico ‘cavolo, forse avevo bisogno di questo’. Il giorno dopo mi guardo, porto Alessandro a scuola, parlo con Nicholas, ci vediamo e diciamo ‘ma cosa abbiamo fatto. Io non ti stimo, tu non mi stimi, io non voglio stare con te, tu non vuoi stare con me, cosa è successo?’. Ho elaborato anche questa cosa qua con la psicoterapeuta”.

Insomma, in un momento di debolezza, Beatrice ha pensato che la distanza che la separava da Marco avrebbe fatto sì che la loro storia non decollasse come sperato, e si è riavvicinata al suo ex. Compreso l’errore, tuttavia. Beatrice ha fatto un gesto d’amore folle per riconquistare Marco dopo aver parlato con lui di quanto accaduto, così da ottenere il suo perdono. L’ex corteggiatrice ha, infatti, lasciato la sua città e acquistato casa a Milano, decisa a non separarsi mai più dal suo compagno. Ad oggi la coppia è sposata e felice, e il loro percorso di vita li ha premiati.

