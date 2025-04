Uomini e Donne, Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea: "Siamo felici come non mai"

News VIP

Nella puntata di Uomini e donne, di venerdì 7 marzo, Barbara De Santi, nota e storica dama del trono over ha deciso di lasciare il programma insieme al cavaliere pugliese, Ruggiero D'Andrea.

Una sorpresa inaspettata ha colpito lo studio di Uomini e Donne: l'ex storica dama del trono over Barbara De Santi, dopo anni trascorsi nel parterre, è riuscita a trovare l'amore e il destino ha voluto sorprenderla con l’arrivo di Ruggiero D’Andrea, un uomo passionale, dagli occhi azzurri e dal volto da ragazzino. Dopo solo sei giorni di frequentazione, Barbara ha chiesto a Ruggiero di uscire insieme dal programma, gesto che lui ha accettato con entusiasmo. Oggi si mostrano felici ed emozionati, confermando: "Siamo come due ragazzini. Siamo felici come non mai".

Uomini e Donne, Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea: "Con lui sono tornata indietro di 30 anni"

Barbara non ha dubbi: "Con lui sarà per sempre", ha raccontato l'ex dama a Uomini e Donne Magazine. La coppia ha poi raccontato i primi momenti vissuti insieme lontano dal dating show. "Quando sono salito da lei… sinceramente? Sarei rimasto chiuso in casa a fare l’amore. Ma lei aveva previsto un sacco di programmi", ha confessa Ruggiero. E sul primo weekend insieme: "Avevo organizzato bene la colazione: il cappuccino, la fetta di torta..." ha proseguito la De Santi.

L'ex dama ha raccontato cosa l'ha colpita maggiormente di Ruggiero:

"Una grande intelligenza emotiva. E mi mette di buonu-more. Mi fa ridere, sorridere. Ma lui non è solo questo. È dolcis-simo, passionale e ha occhi che mi parlano ogni volta che mi guarda. Poi è preparato su tut-to, non c'è un argomento su cui non riesca ad argomentare. Ha delicatezza, garbo. Da lontano mi sembrava un ragazzotto, giovane. Poi visto da vicino durante un ballo gli ho chiesto: "Ma tu da dove salti fuori?"

"È ironica, è dolce, è stupenda, è coccolosa, tenerissima. Si dedica completamente all'uomo che ha a fianco. lo la vedo come Lolita, ha gli atteggiamenti di una bambina nel corpo di una donna, ed è la cosa più bella e disarmante che un uomo possa trovare. Mi osserva con uno sguardo con cui non mi ha mai guardato nessuna" ha dichiarato l'ex cavaliere parlando di lei.

Barbara con lui, rivive emozioni passate:

"In macchina e tenersi la mano, farsi una coccola... con lui sono tornata indietro di 30 anni, quando stavo con il mio primo amore. Penso che ci sia mia nonna a vegliare su di me. È stata lei a farmi ritrovare un amore così"

Il primo bacio e la prima notte

"Eravamo al ristorante. Gli ho detto: "Sei bello, ma tanto tamarro!". Lui si è seduto accanto a me, e lì abbiamo iniziato a baciarci…Arrivati in camera, gli ho detto: "Mi raccomando, delicato!". Era da due anni che non stavo con un uomo. Non ho dormito. Avevo il batticuore, l’emozione mi teneva sveglia", ha raccontato l'ex dama al settimanale.

Nel futuro, Barbara ha rivelato che sta pensando di trasferirsi in Puglia, regione che ha sempre amato. Quanto al matrimonio, Ruggiero ha detto di non crederci tanto ma se essendo un grande desiderio della sua compagna, non ha escluso questa possibilità. L'ex cavaliere infine dichiarato che lei è più gelosa e su queste parole, l'ex dama 55enne professoressa in un istituto liceale, ha dichiarato:

"Mi viene una rabbia a pensare che si è dato tanto per persone che non sempre meritavano.!"

