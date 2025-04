Uomini e Donne, Barbara De Santi e Ruggero D'Andrea: ultimi aggiornamenti sulla coppia del Trono over

News VIP

Che fine hanno fatto Barbara De Santi e Ruggero D'Andrea dopo Uomini e Donne? Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla coppia del Trono over.

Dopo tanti anni trascorsi nello studio di Uomini e Donne, con qualche pausa, diventando una delle protagoniste del trono over più chiacchierate di sempre, Barbara De Santi ha trovato l’amore nello studio del dating show di Canale 5, lasciando il programma con Ruggero D’Andrea. Ma come procede tra loro?

Uomini e Donne, Barbara De Santi finalmente innamorata

Continua la nuova stagione di Uomini e Donne e, mentre Gianmarco Steri bacia Nadia Di Diodato scatenando nuovo caos in studio tra le sue corteggiatrici, una storica protagonista del trono over ha lasciato il programma e si spera, per lei, che sia per sempre. Stiamo parlando di Barbara De Santi, una delle protagoniste più chiacchierate del dating show di Maria De Filippi, protagonista di un’infinita sequela di discussioni in studio, colpi di scena e di conoscenze tutte finite molto male, con accuse nei confronti della dama ritenuta fin troppo pretenziosa nei confronti degli uomini con i quali si rapporta.

Eppure ce ne è stato uno che ha compreso tutte le sfaccettature di Barbara e se ne è innamorato. Stiamo parlando di Ruggero D’Andrea, un cavaliere già noto al pubblico di Uomini e Donne, tornato nel programma per cercare l’anima gemella, che si è invaghito della De Santi. I due hanno lasciato insieme lo studio con una romantica dichiarazione e tutti sono rimasti molto stupiti, dato che accontentare Barbara spesso e volentieri è sembrato impossibile. Ma come sta la coppia dopo aver lasciato la trasmissione di Canale 5? Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Uomini e Donne, Barbara e Ruggero: sempre più innamorati

Come stanno Barbara De Santi e Ruggero D’Andrea dopo Uomini e Donne? La coppia del trono over va d’amore e d’accordo e cerca ogni pretesto per trascorrere del tempo di qualità insieme, tra momenti di relax a casa e gite fuori porta. I fan affezionati alla dama sono molto felici di vederla così innamorata e presa da questa relazione, che ha solide basi per continuare anche in futuro. Nelle ultime ore poi, Barbara e Ruggero hanno raggiunto Venezia per festeggiare il compleanno di Marcello Messina, altro protagonista del trono over felicemente fidanzato con Giada Rizzi conosciuta proprio nello studio del dating show di Maria De Filippi.

Al party a sorpresa per il cavaliere torinese c’erano altri volti noti del programma come Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone, che presto diventeranno genitori, poi Luisa Monti che ha superato brillantemente la malattia. Chissà se nelle prossime puntate di Uomini e Donne, Barbara e Ruggero torneranno in studio per parlare della loro storia d'amore o se presto li vedremo convolare a nozze!

