Uomini e Donne, Barbara De Santi demolisce Giuseppe: parole durissime per il Cavaliere

News VIP

Barbara De Santi si espone su Giuseppe dopo l'ultima sfida di ballo contro Gianni Sperti, nello studio di Uomini e Donne.

Nelle ultime settimane lo studio di Uomini e Donne si è trasformato in una vera e propria pista da ballo grazie a Giuseppe, il chiacchierato cavaliere del trono over, che ha iniziato a sfidare Gianni Sperti un po’ per scherzo un po’ per ripicca, e sta monopolizzando le puntate del dating show di Canale 5. Barbara De Santi non si risparmia e azzera il cavaliere, criticando il suo modo di ballare.

Uomini e Donne, Giuseppe conquista un posto di rilievo in studio

Grazie alla sua frequentazione con Sabrina Zago, una delle dame più amate e chiacchierate del trono over di Uomini e Donne, Giuseppe ha iniziato ad acquistare un ruolo di primo piano nello studio del dating show di Canale 5. Certo non che si parli bene del cavaliere, visto che il suo comportamento con Sabrina continua a far discutere: se da una parte, infatti, Giuseppe ha dichiarato più volte di non provare amore per la dama nonostante si sia affezionato perché è una brava persona, dall’altra non perde mai l’occasione di imporre la sua presenza su Sabrina confondendola e continuando a legarla a lui. Per molti questo è un atteggiamento manipolatorio ma lui si è difeso, asserendo di essere stato semplicemente sincero con Zago e di non averla usata, altrimenti sarebbe andato oltre con lei trovandola una bella donna e sapendo che pende dalle sue labbra.

Nelle ultime puntate, Giuseppe ha iniziato a uscire con Rosanna e ha confermato che la dama siciliana lo ha colpito particolarmente, tanto da voler uscire solo con lei, ma è anche tornato ad insinuarsi nella nuova conoscenza tra Sabrina e Guido. A far parlare, tuttavia, oltre questo atteggiamento che proprio non piace al pubblico di Uomini e Donne, sono anche le sfide di ballo che Giuseppe lancia a Gianni Sperti, commentate anche da una nota ex dama del trono over che è stata lapidaria verso il talento, mancante, del cavaliere.

Uomini e Donne, Barbara De Santi contro Giuseppe

Sono ormai diverse settimane che siamo costretti a sopportare le sfide di ballo lanciate da Giuseppe a Gianni Sperti, una sfida impari in partenza dato che il cavaliere di Uomini e Donne ha la grazia di un comodino mentre il noto opinionista è un ballerino professionista. Posto che da una parte è anche divertente rivedere Gianni ballare perché a noi affezionati dei programmi mariani ricatapulta ai tempi delle prese nello studio di Amici, la situazione sta stancando perché si perde tempo prezioso a guardare lo scempio combinato da Giuseppe mentre tenta di calarsi nella parte di ballerino. E la pensa così anche Barbara De Santi, che su Instagram ha commentato lapidaria:

“Anni fa frequentavo una scuola di ballo, ero partita col corso base. Ma prima del corso base ce ne sta un altro? Quello che frequenta Giuseppe per intenderci? Quelli del corso base sono dei fenomeni rispetto a lui”.

Il commento di Barbara non è passato inosservato e ha fatto ridere moltissimi fan di Uomini e Donne, onestamente stanchi di veder ballare Giuseppe. Nel frattempo, mentre Barbara si gode l’amore di Ruggero D’Andrea lontano dai riflettori dopo la romantica scelta nello studio, sembra che Maria De Filippi stia pensando di offrire il trono a Valeria Marini il prossimo anno.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.