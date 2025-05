Uomini e Donne, avvistati: Margherita Aiello e Dennis Bogoncelli insieme a Roma dopo l'addio al programma

News VIP

Margherita Aiello e Dennis Bogoncelli sono a Roma. La coppia del trono over si gode una vacanza dopo la scelta a Uomini e Donne.

Nel corso delle ultime registrazioni di Uomini e Donne si sono formate diverse coppie del trono over. Anche Margherita Aiello, dopo diverse conoscenze non andate a buon fine, sembra aver finalmente trovato l’amore con Dennis Bogoncelli. La coppia, dopo aver lasciato il dating show di Maria De Filippi, è stata avvistata a Roma.

Uomini e Donne, lieto fine per Margherita Aiello

Non è stato un percorso semplice quello di Margherita Aiello nel trono over di Uomini e Donne, dato che la dama si è messa in gioco più volte ma ha ricevuto una sequela di scottanti delusioni d’amore. Dopo aver perso la testa per Mario Cusitore, Margherita ha cambiato rotta e ha iniziato a frequentare Giovanni Siciliano. Tutto sembrava andare benissimo tra loro fino all’improvvisa rottura, dovuta al ripensamento di Giovanni e alla mancanza di fiducia della dama nei suoi confronti. Margherita si è poi dedicata per più di un mese alla frequentazione di Pierpaolo, ma anche con lui è stato un fuoco di paglia dato che, nonostante aver trascorso tanto tempo insieme, al cavaliere non è scattato un forte sentimento.

Margherita ha capito tutto durante la puntata, quando lui è stato messo alle strette dagli opinionisti di Uomini e Donne, e ci è rimasta davvero malissimo. Più recentemente, Margherita ha iniziato a frequentare Dennis Bogoncelli, un giovane cavaliere che ha calamitato anche l’attenzione di Rosanna, la dama del cuore di Giuseppe. Dennis, tuttavia, ha messo le mani avanti: Rosanna è un’amica e Margherita è su un altro piano.

Finalmente questa conoscenza ha portato i suoi frutti dato che Margherita e Dennis hanno lasciato insieme il dating show di Maria De Filippi, formando una nuova coppia del trono over. Nelle ultime registrazioni del programma, a ridosso della chiusura estiva, tante coppie hanno scelto di uscire insieme dallo studio e sembra che Margherita e Dennis siano davvero innamorati.

Uomini e Donne, avvistati: Margherita e Dennis a Roma

Il percorso di Margherita Aiello a Uomini e Donne è stato oggetto di numerose critiche da parte del pubblico, dal momento che la dama sembrava sempre mettere tutta sé stessa in ogni conoscenza, ben prima di capire le reali intenzioni dei cavalieri, finendo sistematicamente scottata e delusa. Per fortuna, Dennis Bogoncelli aveva serie intenzioni con lei e così la coppia ha salutato lo studio per vivere la relazione lontano dalle telecamere.

Proprio in queste ore è arrivata una segnalazione all’esperta di gossip Deianira Marzano da parte di una fan, che ha pizzicato Margherita e Dennis insieme a Roma in un ristorante. La notizia è confermata anche dai diretti interessati, che hanno ricondiviso alcune Ig Stories identiche negli stessi orari, e così sembra che finalmente Margherita abbia trovato il suo lieto fine. Solo il tempo, tuttavia, ci dirà se questo rapporto è destinato a continuare anche lontano dai riflettori.

