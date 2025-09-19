Uomini e Donne, arriva un'indiscrezione su un ex tronista: ''Pronto a tornare''

News VIP

Sembra che un ex tronista di Uomini e Donne sia pronto a tornare nel dating show di Maria De Filippi.

Manca pochissimo al debutto della nuova edizione di Uomini e Donne su Canale 5, previsto per lunedì 22 settembre 2025 al consueto orario. Sembra, tuttavia, che presto ci sarà una novità ovvero il ritorno di un noto ex tronista. Ma di chi si tratta?

Uomini e Donne, tutto pronto per la nuova stagione

Dopo una lunga pausa estiva, Uomini e Donne torna in tv con il debutto della nuova stagione previsto per lunedì 22 settembre 2025, al consueto orario, su Canale 5. Ritroviamo gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, ma anche Tinì Cansino, poi volti noti del trono over ancora una volta alla ricerca dell’amore. Le Anticipazioni sul dating show di Maria De Filippi, infatti, hanno rivelato che nel parterre del trono over ci sarà anche Federico Mastrostefano, che Luana Nicchiniello vorrebbe corteggiare, ovvero un noto ex tronista ora tornato per rimettersi in gioco.

Gemma Galgani, invece, sarà incantata dal padre di Claudia Lenti, ma vedendolo vicino alla dama Magda cambierà idea. Torna anche Barbara De Santi, dopo un acceso confronto in studio con Ruggero D’Andrea, con il quale si è lasciata durante l’estate. Per quanto riguarda il trono classico, invece, ci saranno i nuovi tronisti Flavio Ubirti, già visto nell’ultima edizione di Temptation Island nelle vesti di tentatore molto vicino a Denise Rossi, poi la siciliana Cristiana Anania.

Maria avrebbe voluto dare la possibilità di essere tronista anche a Rosario Guglielmi ma, a quanto pare, lui se l’è bruciata a causa di una notte di passione con l’ex fidanzata Lucia Ilardo che ha raccontato tutto alla redazione proprio a ridosso della presentazione ufficiale in studio. Al momento, invece, non torna Ida Platano che è concentrata sul sul lavoro e nuovi progetti, mentre Amedeo Venza fa sapere che potrebbe tornare un ex tronista. Ma di chi si tratta?

Uomini e Donne, torna anche un ex tronista?

Escludendo la presenza di Federico Mastrostefano che è ormai nota proprio grazie alle Anticipazioni delle registrazioni, a Uomini e Donne sembra che potrebbe tornare un altro ex tronista. Non è chiaro se questa persona sarà nuovamente nominata come protagonista del trono classico, e dunque avrà una seconda occasione in veste di tronista, oppure farà parte del parterre del trono over. Ma di chi si tratta?

Ovviamente il primo nome che salta in mente è quello di Gianmarco Steri, che ha rotto con Cristina Ferrara poche settimane fa ed è tornato single. Ma non è il solo. Dato che recentemente Salvatore Angelucci è tornato al centro dell’attenzione del gossip per can sua liaison con Madalina Ghenea, potrebbe essere anche lui a tornare a Uomini e Donne come volto del trono over. La bella modella, infatti, ha fatto sapere che tra loro ì già tutto finito.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.