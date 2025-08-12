Uomini e Donne, Armando Incarnato replica alle critiche: “La mia vita è pulita a 360 gradi"

News VIP

L’ex protagonista del trono over di Uomini e Donne, Armando Incarnato continua a essere o al centro dell’attenzione sui social per il suo stile di vita tra lusso, viaggi e passioni costose. Dopo le numerose critiche ricevute, Armando ha deciso di rispondere senza mezzi termini, difendendo le sue scelte e chiarendo la sua posizione.

Uomini e Donne, parla Amrando Incarnato: "Non faccio uso di niente, non rubo, non chiedo prestiti in giro alle persone, non ho vizi di gioco e quant'altro"

Armando Incarnato è tornato a far parlare di sé, non per vicende legate al dating show di Canale 5, ma per le immagini che condivide sui suoi profili social. Auto sportive, moto fiammanti, cene in ristoranti di alto livello e vacanze da sogno: elementi che fanno parte della sua quotidianità e che non ha mai nascosto. Tuttavia, questa ostentazione del lusso non è piaciuta a tutti, e in molti lo hanno accusato di esibizionismo e superficialità.

Armando ha deciso di rispondere con un lungo messaggio, ribadendo che la sua vita non ha nulla da nascondere:

“A dire di qualcuno mi dovrei vergognare per le cose che posto, per la tipologia di vita e per il fatto che magari sono in giro a divertirmi e a passare qualche serata pulita con amici. Non faccio uso di niente, non rubo, non chiedo prestiti in giro alle persone, non ho vizi di gioco e quant'altro. Mai fatto del male nemmeno ad una mosca, amo le auto sportive, le moto, la buona cucina, il buon vino e le persone pulite”.

L'ex cavaliere ha poi sottolineato come non si permetta di giudicare la vita altrui e si aspetti lo stesso rispetto in cambio:

“Non giudico la vita degli altri perché ognuno è libero di fare quello che ca**o gli pare e piace e scegliersi la vita che vuole. Evitate cortesemente di giudicare la mia che, per vostro dispiacere, è pulita a 360 gradi. Siamo svegli, scaltri, intuitivi e con la scuola alle spalle, ma PULITI! Preoccupatevi delle vostre di vite, che non sapete niente e parlate troppo. Risparmiatevi il fiato, non serve parlare, ci pensa la vita stessa a raccontare chi siamo”.

Parole dirette, che rispecchiano il carattere deciso e senza filtri di Armando, pronto a difendere il proprio stile di vita e a ribadire che, per lui, vivere bene non significa avere nulla di cui vergognarsi.

