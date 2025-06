Uomini e Donne, Arianna Cirrincione in dolce attesa? Il dubbio

News VIP

A causa di alcuni scatti, il popolo del web è certo che Arianna Cirrincione sia in dolce attesa del secondo figlio da Andrea Cerioli. Ecco le ultime notizie sull'ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Arianna Cirrincione è incinta? Nelle ultime ore il popolo del web ha lanciato alcune segnalazioni sull’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che sarebbe in attesa del secondo figlio da Andrea Cerioli, con il quale è recentemente convolata a nozze.

Uomini e Donne, Arianna e Andrea allargano la famiglia?

Tra le coppie più belle e affiatate nate nello studio di Uomini e Donne c’è, senza dubbio, quella formata da Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione. Il loro percorso nello studio del dating show di Maria De Filippi è stato emozionante, un esempio per tutti i tronisti venuti dopo il bel bolognese: chi non ricorda, infatti, che Andrea non ha voluto baciare altre per non scadere agli occhi di Arianna? Una rarità. La coppia ha iniziato a convincere a Bologna già da molti anni e ha poi annunciato di essere in dolce attesa della loro prima figlia, Allegra.

Dopo la nascita della primogenita, Andrea ha sorpreso Arianna con una romantica proposta di nozze la scorsa estate e pochi giorni fa, il 24 maggio 2025, si è tenuto il loro matrimonio. Un tripudio di romanticismo, eleganza e sobrietà, perfettamente in linea con il loro carattere e il loro modo di mostrarsi al pubblico. Insomma, Arianna, Andrea e Allegra sono una famiglia felice ma potrebbe darsi che nei prossimi mesi qualcosa cambierà, in meglio, per loro. Già dalle prime immagini del matrimonio diffuse sui social, qualche utente di Instagram ha notato una strana pancetta in Arianna, che solitamente ha un fisico estremamente longilineo, e ha iniziato ad ipotizzare che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sia in dolce attesa.

Uomini e Donne, Arianna è incinta?

Dopo le romantiche nozze con Andrea Cerioli, Arianna Cirrincione è tornata al centro del gossip nelle ultime ore. Osservando alcune foto e video pubblicate dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne nelle sue Ig Stories durante gli ultimi giorni, alcuni utenti del web hanno notato un pancino sospetto che potrebbe essere indizio di una nuova gravidanza. Arianna è già mamma di Allegra ma lei e Andrea non hanno mia nega la volontà di creare una famiglia grande e affiatata, dunque quale migliore momento per farlo.

Anche una fan di Deianira Marzano le ha invitato una foto di Arianna dove spunta prominente la sua pancia e l’esperta di gossip ha confermato che potrebbe essere incinta. Mentre i fan della coppia ci sperano, dato che sono tutti molto innamorati del loro modo di essere genitori, ricordiamo che talvolta l’apparenza inganna dato che alle donne spesso e volentieri capita di avere semplicemente la pancia gonfia. Sicuramente, nel caso di una seconda gravidanza, scopriremo presto tutte le notizie principali dai diretti interessati.