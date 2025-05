Uomini e Donne, Arcangelo torna: a settembre nel parterre del trono over

News VIP

Arcangelo torna a settembre 2025 nello studio di Uomini e Donne. Il cavaliere sarà parte del cast del trono over.

Arcangelo è stato senza dubbio il grande protagonista della seconda parte della stagione di Uomini e Donne, monopolizzando l’attenzione del pubblico nelle ultime settimane e dividendo profondamente l’opinione dei telespettatori. Ma il cavaliere tornerà a settembre 2025? Sembra proprio che ci sarà anche lui nel parterre del trono over.

Uomini e Donne, Arcangelo lascia la trasmissione?

L’arrivo di Arcangelo nello studio di Uomini e Donne è stato a dir poco propizio per lo share e per le dinamiche del dating show di Maria De Filippi. Il cavaliere si è inizialmente interessato a Gemma Galgani che, come sempre, si è gettata a capofitto nella conoscenza con ardore e passione, mostrandosi molto coinvolta dall’uomo. Arcangelo, tuttavia, ha frenato immediatamente ammettendo di essere interessato anche a Marina, ma Gemma non ha voluto saperne ed è andata dritta per la sua strada trovandosi poi, come spesso le capita, a scontrarsi contro un muro di delusione e rabbia. Questa volta, tuttavia, la dama non è rimasta indifferente e si è infuriata quando ha scoperto che, oltre a voler conoscere meglio Marina, Arcangelo ha portato in esterna e ha baciato anche Cinzia, la quale a sua volta è apparsa coinvolta dall’uomo pur volendo conoscere contemporaneamente anche Antonio.

Nel frattempo, Arcangelo è diventato bersaglio di furiose critiche e, oltre a fronteggiare Gemma che ha concluso la stagione di Uomini e Donne svuotandogli addosso anche un pacchetto di patatine al centro dello studio, si è difeso dagli attacchi degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, entrambi d’accordo nel reputarlo poco sincero e un abile stratega soprattutto nei confronti di Gemma, che ha deliberatamente illuso e usato. Proprio a causa di tutti questi attratti la scelta di Arcangelo sarà quella di lasciare il programma?

Uomini e Donne, Arcangelo torna a settembre?

La stagione di Uomini e Donne si è conclusa con Arcangelo e Antonio alla corte di Cinzia, la quale ha mostrato interesse per entrambi i cavalieri e ha deciso di conoscerli meglio. Arcangelo avrebbe voluto puntare a Marina, ma lei gli ha chiuso la porta in faccia quando ha saputo che ha baciato un’altra e si è alleata con Gemma Galgani per affrontarlo in camerino e poi in studio. Ma dopo tutte queste polemiche, gli insulti, le offese e le critiche ricevute, Arcangelo tornerà a Uomini e Donne a settembre 2025?

Sembra che Cinzia abbia scelto Antonio, prenotando con lui una romantica vacanza, ma non sappiamo cosa è successo tra lei e Arcangelo, dunque viene spontaneo credere che il cavaliere, oltre al fatto che tornerà perché single, vorrà comunque presentarsi in studio per raccontare cosa è successo visti tutti i dubbi espressi sulla sua sincerità e trasparenza. A gran parte del pubblico questo quadrilatero amoroso ha fatto sorridere, certo non è bello vedere Gemma sempre così demoralizzata per amore, però è anche vero che il trash del trono over continua a tirare molto di più di quello del trono classico, e su questo non ci sono dubbi.

