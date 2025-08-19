Uomini e Donne, Arcangelo Passirani pronto alla pace con Gemma Galgani: le parole del cavaliere

News VIP

Arcangelo Passirani torna a parlare del suo percorso a Uomini e Donne, lanciando un invito a Gemma Galgani.

Arcangelo Passirani ha dominato gli ultimi mesi di messa in onda di Uomini e Donne. Tra le liti con Gemma Galgani, l’attrazione per Cinzia e i sentimenti per Marina, il cavaliere del trono over fa un bilancio e lancia un’invito alla dama torinese più famosa del parterre del trono over.

Uomini e Donne, Arcangelo fa un invito a Gemma

Grande appassionato di moda, settore nel quale lavora da decenni, uomo distinto dalla parlata elegante, sempre sobrio e mai sopra le righe nelle sue rimostranze, Arcangelo Passirani è stato uno dei grandi protagonisti degli ultimi mesi di messa in onda di Uomini e Donne. Il cavaliere ha iniziato la conoscenza di Gemma Galgani, ma si è poi reso conto di non provare per lei nessun sentimento particolare, trovando invece interessanti altre dame del parterre compresa Sabrina Zago, che ha replicato a Giuseppe e Guido, la quale tuttavia non ha mai accettato il suo invito. Al settimanale ufficiale di Uomini e Donne, Arcangelo ha ammesso di non aver mai usato strategie in studio, come invece hanno supposto gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti che con lui ci sono andati giù pesante. Poi ha riflettuto sul rapporto con Gemma, arrivando anche a farle un invito.

“Non ho mai avuto problemi con Gemma. Abbiamo iniziato qualcosa che poi non è andato avanti, ma è normale che le cose possano cambiare. Le chiedo: se fosse successo a lei, se dopo un mese avesse cambiato idea, sarebbe stata giudicata allo stesso modo? Le relazioni non sono mai lineari. A volte iniziano e si interrompono, o semplicemente si trasformano. Credo che un chiarimento tranquillo non ci farebbe male, anzi”.

Arcangelo, insomma, si schiera a favore della pace e vorrebbe chiarire la situazione con Gemma, certo di poterle far comprendere il suo punto di vista lontano dalle telecamere, sperando che alla dama torinese sia passata la grossa cotta per lui. Gemma sarà senza dubbio a Uomini e Donne il prossimo anno e, visto che si è dichiarato single al momento, c’è la possibilità che ci sia anche Arcangelo, dunque questo chiarimento arriverà?

Uomini e Donne, le parole di Arcangelo su Marina e Cinzia

Dopo aver archiviato la conoscenza di Gemma Galgani, sebbene lei abbia insistito oltremisura nel dimostrare che tra loro poteva esserci un sentimento, Arcangelo ha espresso il suo interesse per Cinzia e Marina. Mentre per la dama campana questo interesse si è tramutato in mera attrazione fisica, con qualche esterna focosa, per Marina il cavaliere ha ammesso di provare qualcosa di più. Ad oggi, infatti, Arcangelo si pente per come ha gestito la situazione in questo caso.

“So bene che avrei potuto comportarmi diversamente, soprattutto con Marina. Con lei ho provato qualcosa di forte, e se potessi tornare indietro agirei in altro modo. Ho sempre ammesso i miei errori e me ne assumo le mie responsabilità […] Il giorno dell’ultima registrazione sono dovuto andare via di corsa perché mio fratello stava male. Poi Marina e Cinzia mi hanno scritto. Con Marina, in particolare, c’è stata qualche telefonata, qualche discussione. Ma poi ci sono stati dei messaggi che non mi sono piaciuti. Tutto si è chiuso lì. Ad oggi non vedo speranze”.

Insomma con Marina c’è stato un piccolo avvicinamento lontano le telecamere, dopo che lei si è vendicata insieme a Gemma dando spettacolo nei camerini di Uomini e Donne, ma la possibilità di una relazione sembra sia ufficialmente naufragata.

