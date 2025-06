Uomini e Donne, Arcangelo in compagnia di una donna molto più giovane: la Segnalazione

News VIP

Arcangelo si è fidanzato con una misteriosa donna molto più giovane? Ecco la segnalazione sul protagonista del trono over di Uomini e Donne.

Continuano le segnalazioni sui protagonisti del trono over di Uomini e Donne e questa volta tocca ad Arcangelo. Il cavaliere, infatti, è stato visto in compagnia di una donna molto più giovane di lei.

Uomini e Donne, Arcangelo in dolce compagnia!

Continuano a piovere segnalazioni sui protagonisti di Uomini e Donne. Questa volta tocca ad Arcangelo. Il cavaliere ha conquistato, nel bene e nel male, l’attenzione del pubblico del dating show di Maria De Filippi, diventando un personaggio protagonista del trono over, in particolare nelle ultime settimane. Arcangelo, infatti, ha iniziato a frequentare Gemma Galgani e, come sempre, la dama si è mostrata lanciatissima nei suoi confronti, tanto da finire cotta a puntino e certa di essere ricambiata. Arcangelo, invece, ha messo le mani avanti dicendosi interessato ad altre donne del parterre femminile, come Sabrina Zago e poi Marina. A quest’ultima, dopo essere uscito per un appuntamento con Cinzia Paolini, si è dichiarato pubblicamente al centro dello studio facendo rimanere malissimo Gemma.

Il comportamento di Arcangelo è stato altalenante, soprattutto nei confronti di Marina, che prima ha ammesso essere la dama che più di tutte lo ha interessato, per poi continuare a sentire e vedere anche Cinzia. In mezzo ad un mare di polemica, dunque, è finita l’avventura di Arcangelo a Uomini e Donne e ora si attende il suo ritorno a settembre. La presentatrice, infatti, non si lascerà scappare l’occasione di averlo nuovamente in puntata dato che il cavaliere crea davvero tantissime dinamiche. Nel frattempo, tuttavia, arriva una segnalazione che interessa proprio Arcangelo e una donna, molto più giovane di lui.

Uomini e Donne, nuova fiamma per Arcangelo?

Dopo la fine della stagione televisiva di Uomini e Donne, Arcangelo è tornato alla sua vita di tutti i giorni con l’ipotesi concreta di tornare in studio a settembre 2025 pronto a creare nuove dinamiche. Nelle ultime ore, mentre Cinzia Paolini ha raccontato di essere stata contatta dal cavaliere ma che tra loro non è nato nulla se non tanto rispetto reciproco, Arcangelo è stato protagonista di una piccante segnalazione giunta all’attenzione di Lorenzo Pugnaloni.

"Arcangelo avvistato a Como con una signora decisamente più giovane di lui, mai vista nel parterre”.

Insomma, sembra che Arcangelo fosse in dolce compagnia con una donna molto più giovane di lui, ma non una dama del parterre del trono over di Uomini e Donne. Che sia la sua nuova fiamma? Certo se così fosse, automaticamente il cavaliere non tornerebbe nel programma, ma l’estate si sa è molto lunga e dunque occorre attendere ancora qualche mese per capire se il cuore di Arcangelo è libero o meno dall’amore.

