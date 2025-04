Uomini e Donne, Anticipazioni: volano schiaffi tra due protagonisti del Trono Over

News VIP

Nelle nuove registrazioni di Uomini e Donne, due protagonisti del trono over hanno una discussione furiosa e lei fa partire una sonora sberla. Ecco le Anticipazioni dettagliate.

Si sono tenute poche ore fa le nuove registrazioni di Uomini e Donne e, mentre nel trono classico abbiamo assistito al colpo di scena con l’eliminazione della corteggiatrice Francesca Polizzi, anche in quello over non mancano le sorprese. Ecco le Anticipazioni dettagliate fornite da Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne Anticipazioni nuove registrazioni

Cosa accadrà nelle nuove puntate di Uomini e Donne? Poche ore fa si sono tenute le registrazioni del dating show di Maria De Filippi e non sono mancate le sorprese e i colpi di scena. Per quanto riguarda il trono classico, Francesca Polizzi è stata eliminata da Gianmarco Steri. La corteggiatrice non si è presentata in studio e lui ha colto la palla al balzo per eliminarla, ammettendo di non essere più interessato nonostante inizialmente pensava che sarebbe stata lei la sua scelta. La notizia ha scioccato il pubblico di Uomini e Donne che proprio non si sarebbe aspettato questo epilogo. Ma anche le anticipazioni che riguardano il trono over non sono meno destabilizzanti.

Si parte con Sabrina Zago, una delle dame più chiacchierate del parterre femminile del trono over, che ha deciso di chiudere con Guido. Il cavaliere, dopo un iniziale corteggiamento serrato molto criticato da Tina Cipollari che non ha mai visto di buon occhio l’uomo, ha iniziato a conoscere anche Gloria Nicoletti e Sabrina non ha voluto continuare proprio a fronte di questa decisione. In studio scoppierà una furiosa discussione tra i due, che culminerà con uno schiaffo in piena faccia da parte di Sabrina e Guido. Un episodio che lascerà tutto lo studio senza parole. Poco dopo, Guido conferma di voler continuare a conoscere Gloria, la quale non si tira indietro.

Uomini e Donne, Anticipazioni trono over

Continuiamo con le anticipazioni delle nuove registrazioni di Uomini e Donne, con Gemma Galgani e Arcangelo. I due sono andati in esterna insieme ma l’appuntamento galante non ha convinto Tina Cipollari, che conferma i suoi dubbi sul reale interesse del cavaliere. Nel filmato, secondo la verace opinionista, Arcangelo si sposta ogni volta che Gemma prova ad avvicinarsi a lui. Passiamo poi a Sebastiano che sta conoscendo meglio Cinzia. Tra i due c’è un bel feeling tanto che entrambi decidono di comune accordo di darsi l’esclusiva e di non far scendere più nessuno.

Infine, Giuseppe e Rosanna tornano al centro dello studio del dating show di Canale 5 per parlare della loro frequentazione. Il cavaliere e la dama non si danno chiaramente l’esclusiva ma confidando di non aver voglia di conoscere altre persone. Tina esplode contro Rosanna e Giuseppe, accusandoli di essersi messi d’accordo per ritardare l’uscita dal programma e stare più tempo davanti le telecamere. Il cavaliere, tuttavia, non si fa condizione e annuncia che a breve raggiungerà la dama in Sicilia per vivere con lei qualche giorno nella suo quotidianità.

