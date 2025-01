Uomini e Donne, anticipazioni: Tina Cipollari è la nuova tronista, per Gianmarco record di corteggiatrici!

News VIP

Oggi, martedì 14 gennaio 2025, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. E' ufficiale, Tina Cipollari è la nuova tronista del dating show di Canale 5.

Oggi, martedì 14 gennaio 2025, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. E' ufficiale, Tina Cipollari è la nuova tronista del dating show di Canale 5.

Uomini e Donne, Tina Cipollari è la nuova tronista!

Le nuove registrazioni di Uomini e Donne hanno regalato momenti inaspettati e grandi sorprese. Dopo la scelta emozionante di Martina De Ioannon, che ha preferito Ciro Solimeno, e l’annuncio di Gianmarco Steri come nuovo tronista, il parterre del Trono Classico si è riempito di nuove dinamiche e colpi di scena. Ecco le anticipazioni più succose, riportate anche da Lorenzo Pugnaloni.

La notizia che sembrava uno scherzo è invece realtà: Tina Cipollari ha fatto il suo ingresso come tronista! La puntata è iniziata con grande clamore, con l’arrivo di un trono speciale, portato in studio da quattro persone, simbolo di questa inedita avventura per Tina.

Per lei sono scesi tre corteggiatori: Tina ha scelto di tenere solo uno di loro, ma al momento non ha deciso se conoscerlo meglio fuori dallo studio. Il pubblico ha accolto questa novità con entusiasmo, e si preannunciano puntate esilaranti e imprevedibili.

Gianmarco Steri: il debutto sul trono

L’ex corteggiatore di Martina, Gianmarco, non ha perso tempo a lasciarsi alle spalle la delusione della non scelta. Il suo esordio sul trono è stato accolto calorosamente, e il pubblico femminile non ha tardato a far sentire il proprio interesse. Secondo le anticipazioni, Gianmarco ha già battuto un record: da quando è stata annunciata la sua partecipazione, ben 3.000 ragazze hanno contattato la redazione per corteggiarlo. Una risposta incredibile che sottolinea quanto il suo fascino abbia conquistato le telespettatrici.

Il trono di Francesca Sorrentino si arricchisce di nuove dinamiche. La tronista ha portato in esterna Gianmarco Meo e Gianluca Costantino. Tuttavia, nonostante i momenti di vicinanza e complicità, nessuna delle uscite è culminata in un bacio, cosa che ha fatto discutere sia Francesca che lo studio: con Gianmarco, Francesca ha mostrato una certa frustrazione per il mancato bacio, non riuscendo a comprendere le ragioni della sua esitazione, e con Gianluca, invece, l’atmosfera era molto intima, ma anche in questo caso il bacio non è arrivato, alimentando i dubbi di Francesca.

Le registrazioni di queste puntate promettono grandi emozioni, tra l’avventura di Tina come tronista, il percorso appena iniziato di Gianmarco e le indecisioni di Francesca.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.