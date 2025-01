Uomini e Donne, Anticipazioni sulle Corteggiatrici di Gianmarco Steri: una ragazza scartata racconta tutto

News VIP

Una ragazza scartata da Gianmarco Steri, il nuovo tronista di Uomini e Donne, racconta le sue impressioni sul romano e quali ragazze ha deciso di tenere alla sua corte.

C’è grande entusiasmo per il trono di Gianmarco Steri, il corteggiatore che dopo essere stato la non scelta di Martina De Ioannon, è stato invitato da Maria De Filippi a rimanere in studio per cercare l’amore. Le Anticipazioni di Uomini e Donne ci hanno svelato che la redazione del programma di Canale 5 è stata contattata da oltre 8mila aspiranti corteggiatrici e che, nelle nuove puntate, Gianmarco ne conoscerà 100 tra le quali dovrà fare una nuova scrematura. Una ragazza che non ha passato la selezione ma ha conosciuto il tronista, ha raccontato tutti i retroscena su Tik Tok, ecco i dettagli.

Uomini e Donne, 8mila corteggiatrici di Gianmarco Steri

Il percorso di Gianmarco Steri a Uomini e Donne ha convinto proprio tutti gli spettatori del dating show di Maria De Filippi, nonostante solitamente il pubblico mariano sia molto critico verso i protagonisti che si presentano in studio. Il giovane romano, che di professione fa il barber in un noto quartiere di periferia della Capitale, è un ragazzo semplice, molto intelligente, buono ma anche passionale ma tutte queste caratteristiche non sono servite a conquistare definitivamente la tronista Martina De Ioannon, che gli ha preferito il rivale Ciro Solimeno. Mentre la neo-coppia parla della loro prima notte insieme tra fuoco e fiamme, De Filippi ha voluto offrire a Gianmarco una nuova occasione per cercare l’amore nel suo programma, promuovendolo a tronista.

La notizia ha creato uno scompiglio mai visto prima nella storia del programma, tanto che Steri ha battuto anche il record di richieste da parte di aspiranti corteggiatici detenuto da Luca Daffrè, arrivando alla cifra enorme di 8mila candidature. La redazione ha dovuto fronteggiare quasi un’emergenza, permettendo a Gianmarco di fare una scrematura e arrivare a cento corteggiatrici, che sono comunque tantissime, per poi continuare la selezione anche in studio e dietro le quinte. Mentre le Anticipazioni sulle nuove puntate di Uomini e Donne ci rivelano che il tronista sarà preso in giro da uno dei suoi più cari amici, seduto tra il pubblico, per aver scartato tante ragazze bellissime, una delle ragazze che è stata scartata dal romano ha voluto raccontare la sua esperienza attraverso una video sulla nota piattaforma Tik Tok. Ecco cosa ha rivelato nel dettaglio.

Uomini e Donne, parla una ragazza scartata da Gianmarco Steri: ecco come è veramente il tronista (VIDEO)

Uomini e Donne, corteggiatrice scartata fa rivelazioni su Gianmarco Steri

Certo non deve essere stato semplice per Gianmarco Steri, che di base è un ragazzo timido seppure dotato di un’incredibile dialettica, trovarsi davanti a cento ragazze ponte a tutto per corteggiarlo nello studio di Uomini e Donne. Sembra, comunque, che il romano se la sia cavata selezionandone la metà in attesa di ulteriori scremature, per darsi il tempo di conoscerle in studio e magari anche in esterna. La giovane milanese Claudia Casol si è presentata tra le aspiranti corteggiatrici ma non è stata scelta da Gianmarco, nonostante sia bellissima, e ha voluto raccontare la sua esperienza sui social rispondendo a qualche domanda attraverso un video. La ragazza ha ammesso di essersi rimasta male ma di aver comunque avuto un’ottima impressione di Gianmarco, dichiarando che non sembra avercela con le bionde per via di quanto accaduto con Martina De Ioannon, dato che tra le sue corteggiatrici ne ha tenuta una bionda che è stupenda.

“Dal vivo mi è sembrato una bellissima persona, è stato estremamente empatico e gentile, era più intimidito di noi e ancora più bello rispetto alla tv. […] Fra le corteggiatrici che ha tenuto non mi è sembrato ci fossero ragazze di 21/22 anni, io purtroppo sono stata una delle prime a presentarmi quindi tutte la altre ragazze non ho potuto vederle“.

Insomma, Steri è stato impeccabile ma non avevamo dubbi al riguardo. Nutriamo per questo nuovo tronista molte speranze, forse le stesse che nutre Maria De Filippi dopo il flop clamoroso dei troni di Alessio Pecorelli e Michele Longobardi. La corteggiatrice scartata ha concluso poi il suo racconto, ammettendo di aver notato che Gianmarco ha preferito tenere delle ragazze che abitano vicino a lui, questione comprensibile dato che con il suo lavoro non può certamente rischiare di perdere la clientela.

