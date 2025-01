Uomini e Donne, Anticipazioni registrazioni: Tina salva il trono di Francesca Sorrentino, Gloria riceve accuse pesanti

News VIP

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle nuove registrazioni delle puntate di Uomini e Donne, presto in onda su Canale 5, e cosa è successo ai protagonisti del trono classico e del trono over.

Cosa è successe nelle nuove registrazioni di Uomini e Donne? Le Anticipazioni sulle registrazioni tenutesi il 29 gennaio 2025, per le puntate del dating show di Maria De Filippi presto in onda su Canale 5, ci rivelano che Tina Cipollari sarà costretta ad intervenire per aiutare Francesca Sorrentino, messa alle strette dall’ennesimo addio di Gianmarco Meo. Mentre Gloria Nicoletti riceve pesantissime accuse in studio, per il tronista Gianmarco Steri arrivano altre cento corteggiatrici.

Uomini e Donne, Gloria Nicoletti nel caos: in studio è polemica

Il 29 gennaio 2025 si sono tenute le nuove registrazioni di Uomini e Donne e Lorenzo Pugnaloni ha diffuso le prime Anticipazioni su quello che accadrà ai protagonisti del trono classico e del trono over, nelle puntate del dating show di Maria De Filippi presto in onda su Canale 5. Si inizia con una piccola discussione tra Claudia e Giorgio. La dama ha dimenticato completamente Diego Tavani ed è molto presa dal nuovo cavaliere con il quale, racconta, ci sono stati dei baci. Nonostante questa intimità, Claudia si lamenta di Giorgio dal momento che è molto infastidita dal fatto che lui non si stia concentrando totalmente su di lei. Passiamo poi ad Alessio Pilli Stella che sta uscendo con una nuova dama bionda. Lei ha detto che discutono già molto spesso e che lui le ha regalato dei fiori per scusarsi di averle detto in modo poco elegante che lei non è il suo prototipo di donna. Sulla questione è intervenuta Francesca che ha ammesso di provare ancora qualcosa per lui e di aver letto segnali da parte del cavaliere.

Quando la dama gli chiede di uscire ancora, tuttavia, Alessio rifiuta. Mentre Gemma Galgani conclude l’ennesima conoscenza senza un nulla di fatto, Gloria Nicoletti si trova a dover discutere in studio una spinosa questione. Un cavaliere con il quale è uscita per un appuntamento, infatti, l’ha accusata di diventare pericolosa quando beve, spiegando poi dopo insistenti domande che ha dovuto frenare la dama romana evidentemente brilla, altrimenti lei avrebbe cercato di fare altro nel ristorante. Gloria si è infuriata tantissimo e in studio tutti le hanno dato ragione, dato che il cavaliere è stato molto scortese e poco rispettoso.

Uomini e Donne, Tina interviene in aiuto di Francesca Sorrentino

Passiamo alle Anticipazioni sul trono classico di Uomini e Donne con Francesca Sorrentino e la feroce discussione che nasce con Gianmarco Meo. La tronista ha ammesso di aver iniziato a nutrire dubbi sulla sincerità del corteggiatore dal momento che ha saputo che in passato ha fatto il provino da tronista e che il suo atteggiamento è quello di vittima, come se cercasse sempre consenso tra il pubblico. Messo alle strette nuovamente, Gianmarco ha ammesso di essere stanco di dover sempre dimostrare qualcosa nonostante la sua chiarezza e se ne è andato. A questo punto Tina Cipollari, che ha fatto il suo esordio da tronista, è corsa dietro al ragazzo e gli ha detto di aspettare e decidere con calma perché adesso la rabbia lo avrebbe potuto portare a prendere scelte sbagliate. Mentre Gianmarco e Francesca continuano a discutere, la nuova tronista Chiara ha portato in esterna un ragazzo di nome Matteo. In studio lei ha ammesso di non essersi trovata troppo bene dal momento che non le è piaciuto che lui non è mai riuscito a reggere il suo sguardo. Per Gianmarco Steri, invece, altre 100 corteggiatrici che nelle prossime puntate avranno modo di presentarsi. Al momento il tronista romano ha ammesso di essere stato colpito solo da una corteggiatrice che si chiama Angelica. Mentre del trono di Tina non si è parlato, Mario Cusitore ha regalato un momento molto toccante in studio, ballando con una sua fan disabile.

