Uomini e Donne Anticipazioni registrazioni: Jakub si elimina, Mario Lenti suscita polemiche

Cosa è successo nelle registrazioni di Uomini e Donne che si sono tenute lunedì 13 ottobre 2025? Ecco le Anticipazioni complete del trono over e del trono classico.

Scopriamo insieme cosa è successo nelle nuove registrazioni di Uomini e Donne che si sono tenute lunedì 13 ottobre 2025. Le Anticipazioni sulle puntate del dating show di Maria De Filippi, presto in onda su Canale 5, ci rivelano che Jakub lascerà il programma ma l’attenzione di Cristiana Anania sarà tutta per un altro corteggiatore, mentre Mario Lenti lascerà tutti senza parole.

Uomini e Donne, Anticipazioni nuove registrazione

Si sono tenute oggi, lunedì 13 ottobre 2025, le nuove registrazioni di Uomini e Donne e le Anticipazioni, diffuse da Lorenzo Pugnaloni, ci rivelano cosa è accaduto nello studio del dating show di Canale 5. Partiamo con il trono over e con Cinzia Paolini che si accomoda al centro dello studio davanti a Mario Lenti ed Enrico. La situazione degenera velocemente quando Mario si mostra furioso nei confronti di Cinzia, accusandola anche di essersi messa d’accordo con Enrico. L’accusa è molto grave ma, nonostante questo, Lenti vuole continuare a conoscere Cinzia tanto da confermare il loro appuntamento a cena.

Questo comportamento ha molto stupito i presenti in studio, compresa Maria De Filippi, non trovando giusto che Mario continui la sua conoscenza con Cinzia se pensa di lei queste cose molto gravi. Passiamo a Roberto che è uscito con Rosanna Siino e Gloria Nicoletti. Il cavaliere ha deciso di chiudere con la dama siciliana mentre si è trovato molto bene con Gloria e vuole continuare a conoscerla. Per Federico Mastrostefano arrivano due nuove dame ma solo una lo colpisce e decide di tenerla per conoscerla meglio. Le Anticipazioni, inoltre, ci rivelano che nel parterre è tornato Paolo ovvero una vecchia conoscenza di Uomini e Donne, che ha partecipato qualche tempo fa al dating show di Canale 5.

Uomini e Donne Anticipazioni: Jakub si elimina

Passiamo alle Anticipazioni di Uomini e Donne che riguardano il trono classico. Dopo le ultime registrazioni assistiamo ad un teso confronto tra Cristiana Anania e Jakub Bakkour, al seguito del quale il corteggiatore decide di eliminarsi. La tronista siciliana, tuttavia, non lo rincorre come tutti si sarebbero aspettati. Si scopre poi che Cristina ha deciso di annullare improvvisamente l’esterna con Federico per uscire con Ernesto.

In studio, Federico è una furia tanto da decidere di lasciare Uomini e Donne e uscire dallo studio, rincorso dalla tronista dietro le quinte, che lascia così Enrico da solo al centro dopo aver visto la loro esterna. Come la prenderà il corteggiatore? Nella registrazione di oggi non si è parlato di Flavio Ubirti e del trono di Sara Gaudenzi, che forse avranno più spazio nelle registrazioni previste per domani.

