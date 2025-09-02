Uomini e Donne Anticipazioni registrazioni: Cinzia al centro delle polemiche, con chi ha passato la notte

News VIP

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle nuove registrazioni di Uomini e Donne, cosa è successo nel trono classico e nel trono over.

Si sono tenute poche ore fa le nuove registrazioni di Uomini e Donne. Scopriamo insieme cosa è successo tra i tronisti Flavio e Ubirti e Cristiana Anania e i loro corteggiatori, poi ai protagonisti del trono over in particolare la polemica scoppiata su Cinzia Paolini. Ecco tutte le Anticipazioni.

Uomini e Donne, Anticipazioni trono classico

Le Anticipazioni delle nuove registrazioni di Uomini e Donne, diffuse da Lorenzo Pugnaloni, ci rivelano che i due tronisti Flavio Ubirti e Cristiana Anania hanno portato in esterna i primi corteggiatori, per poi procedere anche con le prime eliminazioni. Nel corso della nuova registrazione del dating show di Canale 5 scopriamo che la tronista siciliana ha portato in esterna Jakub, ex tentatore di Temptation Island, ammettendo di trovarlo molto bello ma di non essere certa che l’avrebbe presa anche di testa. Invece, in esterna, i due si sono trovati benissimo tanto che Cristiana ha ammesso di credere che in lui ci sia molto da scoprire.

Passiamo a Flavio che ha portato per la seconda volta in esterna Martina, con la quale aveva già avuto un appuntamento nel corso dell’ultima puntata. I due si sono incontrati in piscina, dato che lei pratica nuoto, e hanno parlato poi della situazione con Fabio che ha ammesso che vorrebbe proseguire la sua conoscenza. Poi momento inaspettato: in studio era presente un trono vuoto e nella prossima registrazione sarà presentato il nuovo tronista.

Uomini e Donne Anticipazioni trono over

Passiamo alle Anticipazioni del trono over e partiamo da Gemma Galgani che ha portato in esterna Antonino, per poi eliminarlo subito dopo. La dama torinese è uscita anche con Mario e con lui parla già di sentimenti. Mario, dal canto suo, si è trovato bene con Gemma ma sta conoscendo un’altra dama con la qual è scattato il bacio. Nel frattempo, Galgani tiene alla sua corte anche Pasquale. Insomma un inizio scoppiettante per la protagonista di Uomini e Donne. Parliamo poi di Gloria Nicoletti che è uscita con un cavaliere con il quale c’è stato un bacio a stampo, mentre lui è uscito anche con Agnese De Pasquale ma la loro conoscenza è appesa ad un filo dato che la dama è molto indecisa se continuare o meno. Nel frattempo, Guido Ricci si dice ancora innamorato di Gloria ma scopriamo che in realtà ha lasciato il suo numero ad Agnese, che lo ha rifiutato.

Alessio Pilli Stella, invece, è uscito con una dama di nome Francesca ma la loro conoscenza non è esclusiva, tanto che lei uscirà quella sera stessa con Federico Mastrostefano. Quest’ultimo ha portato a cena Rosanna Siino e ha ammesso di essersi trovato bene con lei, ma di non essere riuscito ad andare oltre e baciarla. Mentre scoppia una lite tra Alessio e Rosanna a proposito di Giuseppe Molonia, sedata da Maria De Filippi in persona che ha chiesto di non parlare del cavaliere non presente in studio, Sebastiano Mignosa ha lanciato una bomba su Cinzia Paolini.

Il cavaliere ha ammesso che questa estate, alle 3 di notte, ha ricevuto una videochiamata ma la dama si è poi affrettata a dire che si era sbagliata, confondendolo con un’altra persona. Sebastiano e Cinzia si sono sentiti e visti, dormendo insieme e passando una notte di passione. Mentre lei ha negato tutto alla redazione, lui ha voluto raccontare e così tutti hanno accusato Cinzia di non essere stata onesta. Dopo il battibecco, la dama ha ballato con Rocco con il quale ha iniziato a frequentarsi.

