Uomini e Donne Anticipazioni registrazione: Isabella se ne va, primo bacio per la tronista Cristiana

Scopriamo insieme cosa è successo nelle nuove registrazioni di Uomini e Donne. Ecco le Anticipazioni complete per il trono classico e il trono over del dating show di Maria De Filippi.

Cosa è successo nelle nuove registrazioni di Uomini e Donne? Le Anticipazioni ci rivelano che Isabella deciderà di lasciare definitivamente il dating show di Maria De Filippi, mentre per Cristiana Anania arriva il primo bacio in esterna. Ecco tutti i dettagli su ciò che vedremo nelle prossime settimane su Canale 5.

Uomini e Donne Anticipazioni nuova registrazione

Ieri, lunedì 6 ottobre 2025, si sono tenute le nuove registrazioni di Uomini e Donne e non sono mancati i colpi di scena, almeno stando alle Anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni sul web. Partiamo con il trono over, più precisamente da Isabella e Cinzia Paolini che vengono invitate a sedersi al centro dello studio. Isabella si confronta con Christian, che ha schiaffeggiato nel corso della precedente registrazione, e lui rivela a tutti un discorso molto personale fatto con la dama lontano dalle telecamere. Tina Cipollari e Gianni Sperti si sono scagliati contro Isabella, accusata di aver offeso Christian mentre Mario Lenti si è alzato per confortarla vedendola in lacrime.

La dama ha ammesso che si sarebbe aspettata di essere difesa l’ultima volta. Si passa poi a Cinzia, nuovamente al centro delle polemiche, dato che Mario non condivide che lei è solita baciare tutti i cavalieri che frequenta o incontra per iniziare una frequentazione. Si arriva al momento del ballo e Isabella ammette di voler ballare con Mario per chiarire con lui, ma sottolinea che lo considera solamente un amico.

Dopo il ballo, Isabella ammette di aver rivisto una persona della sua città che l’ha colpita molto e di aver capito di provare un reale interesse per questa persona, dunque lascia il programma da sola dopo aver ballato con Enrico. Si passa poi a Federico Mastrostefano che continua a conoscere Francesca e Veronica. Per l’ex tronista di Uomini e Donne arrivano due nuove dame pronte a conoscerlo e lui le tiene.

Uomini e Donne Anticipazioni trono classico

Dopo il caos del trono over e l’addio definitivo di Isabella al dating show di Maria De Filippi, le registrazioni di Uomini e Donne continuano dando spazio ai tronisti. Cristiana Anania ha deciso di uscire in esterna con Jakub e tra loro è scatto un bacio. Mentre di Sara Gaudenzi non si è parlato in questa registrazione, dunque forse avrà spazio in quella che si terrà oggi, Flavio Ubirti è uscito in esterna con Nicole Belloni. I due si sono avvicinati moltissimo ed è evidente che tra loro c’è chimica, tuttavia non è scattato il bacio. In studio tornano Martina e Denise dal momento che, non avendole viste presenti in studio nel corso dell’ultima registrazione, Flavio le ha fatte chiamare per tornare nel parterre delle corteggiatrici e chiarire con loro.

