Uomini e Donne Anticipazioni puntate in onda dal 22 al 24 aprile 2025 su Canale 5: Diego esagera con Isabella

News VIP

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne in onda dal 22 al 24 aprile 2025 su Canale 5. Ecco cosa accadrà ai protagonisti del trono over e del trono classico.

Scopriamo insieme le Anticipazioni settimanali delle puntate di Uomini e Donne, che andranno in onda dal 22 al 24 aprile 2025 su Canale 5. Caos nel trono over con una discussione terribile tra Diego e Isabella, a causa delle rivelazioni intime del cavaliere. Delusione per Gemma che viene scaricata da Arcangelo, interessato a conoscere meglio Marina. Ecco tutti i dettagli sui prossimi appuntamenti con il dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, puntate dal 22 al 24 aprile 2025

Ricordiamo che questa settimana Uomini e Donne non andrà in onda oggi, lunedì 21 aprile 2025 ovvero Pasquetta, così come il venerdì 25 aprile 2025 ovvero la Festa della Liberazione. Nel frattempo, scopriamo insieme le Anticipazioni del dating show di Maria De Filippi, per le puntate in onda dal 22 al 24 aprile 2025 su Canale 5. Nonostante la dama abbia messo in chiaro più volte la sua intenzione di essere libera di poter frequentare altri cavalieri del parterre maschile del torno over, in occasione del compleanno di Giuseppe, Rosanna finalmente si sbilancerà nei suoi confronti, portando in studio una torta per festeggiarlo. Mentre tra i due sembra continuare a gonfie vele la conoscenza, Giovanni sorprenderà il pubblico scegliendo di chiudere la conoscenza con Francesca e Luana.

Delusione anche per Gemma Galgani, che era partita in quarta nella conoscenza con Arcangelo per poi ritrovarsi con un clamoroso due di picche. Il cavaliere, infatti, non è interessato a conoscerla ancora dato che si sente molto attratto da Marina. Come reagirà la dama torinese? Questa volta Gemma sembrava davvero tanto presa da Arcangelo, pronta forse a sognare il lieto fine, ma si dovrà arrendere all’evidenza che al cavaliere piace un’altra. Ci sarà un nuovo cavaliere per lei? Certamente la speranza è sempre tanta in Gemma, che sogna ancora il grande amore.

Uomini e Donne Anticipazioni: Tina e Cosimo in montagna

Tina Cipollari sta continuando il suo percorso di tronista nello studio di Uomini e Donne, e soprattutto a conoscere sempre meglio Cosimo Dadorante. Il cavaliere pugliese è pronto ad accontentare ogni capriccio della verace opinionista del dating show di Maria De Filippi, portandola fuori da Roma con due viaggi in Europa ovvero Parigi e Madrid, e ora di nuovo mettendo mano al suo ricco portafoglio per sorprenderla con una gita fuori porta. Cosimo, infatti, organizzerà per Tina una fuga in montagna senza badare a spese, e le regalerà poi un bellissimo uovo di Pasqua dopo aver messo alla prova la tronista per capire se è davvero interessata come dice.

Torniamo poi al trono over e le Anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne, in onda dal 22 al 24 aprile 2025, ci rivelano che ci sarà una discussione feroce in studio tra Diego e Isabella. I due protagonisti del trono over sono usciti insieme e tutto sembrava andare per il meglio, tanto che la coppia è arrivata ad avere anche un’intimità. Ma proprio il modo in cui Diego ha sbandierato in studio del suo incontro intimo con Isabella non è piaciuto alla dama. Vedendo rivelati tutti i dettagli di qualcosa che avrebbe voluto tenere per sé o raccontare per sommi capi, Isabella chiuderà con Diego tra un mare di polemiche.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.