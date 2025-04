Uomini e Donne Anticipazioni puntate dal 7 all'11 aprile 2025: Gianmarco e Nadia si baciano, Damiano lascia

News VIP

Scopriamo insieme cosa ci rivelano le Anticipazioni settimanali delle nuove puntate di Uomini e Donne, in onda dal 7 all'11 aprile 2025 su Canale 5.

Cosa accadrà nelle puntate di Uomini e Donne in onda dal 7 all’11 aprile 2025 su Canale 5? Le Anticipazioni settimanali del dating show di Maria De Filippi ci rivelano che Damiano Foti lascerà improvvisamente il parterre maschile del trono over, mentre Gianmarco Steri seminerà il caos in studio dopo il bacio in esterna con Nadia Di Diodato.

Uomini e Donne Anticipazioni dal 7 all’11 aprile 2025

È iniziata una nuova settimana e Uomini e Donne torna a farci compagnia con nuove puntate. Scopriamo insieme cosa accadrà ai protagonisti del dating show di Maria De Filippi nelle puntate in onda dal 7 all’11 aprile 2025 su Canale 5, iniziando con il trono over. Damiano Foti è finito nel mirino di Gianni Sperti e Tina Cipollari dopo che il cavaliere ha raccontato di aver conosciuto la nuova dama Flavia, scesa apposta per corteggiarlo, e di aver trascorso con lei la notte abbracciato a dormire, senza che accadesse nulla di hot. Una versione dei fatti che non convince nessuno, dato che molti sospettano che i due si siano conosciuti lontano dalle telecamere e siano d'accordo, soprattutto quando Damiano si è difeso parlando della sua vita personale e delle sue abitudini, ed è stato puntualmente smentito da Gloria Nicoletti e Morena Farfante che hanno avuto con lui un breve flirt, e conoscono una versione ben diversa.

Tornati in studio, Damiano verrà nuovamente messo alle strette da Morena e Gloria, pronte ad insidiarlo portando diverse segnalazioni sul suo conto, che metterebbero in luce le sue bugie. Messo alle strette, vedendo che tutti sono contro di lui e che nessuno gli crede neppure sulla conoscenza con Flavia, Damiano deciderà di lasciare improvvisamente il programma di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Gianmarco bacia Nadia!

Passiamo alle Anticipazioni settimanali di Uomini e Donne del trono classico, ovvero del percorso dell’unico tronista in carica Gianmarco Steri. Il romano ha portato in esterna Nadia Di Diodato e tra loro è scattato un bacio, che lui commenta in studio confidando che al momento è quello che gli ha regalato emozioni più forti. La mancanza di critiche e polemiche da parte di Francesca Polizzi e Cristina Ferrara, tuttavia, farà infuriare Gianmarco, dal momento che secondo lui entrambe si sarebbero dovute mostrare gelose e furiose per questo bacio visto le reazioni che hanno avuto in precedenza.

Così si scatenerà una accesa discussione tra Gianmarco e le sue corteggiatrici, seguita dal fatto che Nadia si indispettirà per essere stata messa da parte in studio dopo il bacio. Infine la settimana di Uomini e Donne non si può concludere senza l’ennesima e non necessari sfida di ballo tra Giuseppe e Gianni Sperti, giudicati dai professionisti di Amici ovvero i ballerini Isobel, Umberto e Francesca Tocca. Ovviamente a risultare vincitore sarà ancora una volta Gianni!

