Uomini e Donne Anticipazioni puntate dal 6 al 10 ottobre 2025: Gemma insulta Mario, torna Barbara

News VIP

Cosa accadrà nelle puntate di Uomini e Donne in onda dal 6 al 10 ottobre 2025 su Canale 5? Ecco le Anticipazioni complete.

Pronti per una nuova settimana di Uomini e Donne. Cosa accadrà nelle puntate del dating show di Maria De Filippi in onda dal 6 al 10 ottobre 2025 su Canale 5? Caos nel trono over tra Gemma Galgani e Mario Lenti, poi il ritorno di Barbara De Santi. Scopriamo insieme le Anticipazioni.

Anticipazioni Uomini e Donne dal 6 al 10 ottobre 2025

Scopriamo insieme le Anticipazioni complete delle puntate di Uomini e Donne in onda dal 6 al 10 ottobre 2025 su Canale 5. Nelle nuove puntate del dating show di Maria De Filippi ritroviamo Gemma Galgani al centro dello studio insieme a Mario Lenti. La dama torinese, che spera di trovare il suo Ken, è molto presa dalla conoscenza del cavaliere ma lui continua ad uscire con altre donne, provocandone la forte gelosia. A sorpresa, tuttavia, Gemma tornerà in studio con nuove idee su Mario e deciderà di chiudere la loro frequentazione accusandolo di essere “grasso”. Un insulto pubblico che indignerà i presenti e provocherà una valanga di critiche su Gemma, in particolare da parte degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti che accuseranno la dama di aver cambiato idea troppo velocemente visto che pochi giorni prima si professava innamorata di Mario. Lui, dal canto suo, non replicherà alle provocazioni di Gemma e accetterà la chiusura della loro conoscenza, continuando invece ad uscire con Magda per la quale sin da subito aveva una predilezione.

Uomini e Donne Anticipazioni settimanali

Non mancheranno altri colpi di scena nel trono over grazie al ritorno di Barbara De Santi. Le Anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne in onda su Canale 5, infatti, ci rivelano che la dama tornerà in studio per un acceso confronto con Ruggero D’Andrea. La coppia ha lasciato insieme il programma lo scorso anno, innamoratissima, poi durante l’estate qualcosa ha portato ad una rottura ancora mai discussa pubblicamente. Sembra che Ruggero sia pronto a cercare di ricucire la situazione, ammettendo di essere ancora molto innamorato di Barbara e cercando uno spiraglio per la pace, mentre lei userà parole durissime nei confronti del suo ex fidanzato, chiudendo del tutto. De Santi, criticata in studio per il suo modo di fare nei confronti di Ruggero, chiederà poi di poter restare nel parterre femminile del trono over.

Uomini e Donne Anticipazioni trono classico

Mentre i protagonisti del trono over ci daranno modo di aprire diverse polemiche e discussioni questa settimana, per il trono classico ci sarà una novità inaspettata. Dopo essersi fatta notare in puntata per le sue critiche sempre più aperte nei confronti del tronista Flavio Ubirti, che ha accusato di essere moscio e poco interessante, Sara Gaudenzi deciderà di eliminarsi definitivamente da Uomini e Donne. A sorpresa, tuttavia, Maria De Filippi le chiederà se vuole essere la terza tronista di questa edizione del dating show di Canale 5, dato che è rimasto un trono vacante dopo la figuraccia di Rosario Guglielmi. Sara, spiazzata ma felice, accetterà l’opportunità data dalla presentatrice e così si siederà al fianco di Flavio e Cristiana Anania.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.