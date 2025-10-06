TGCom24
Home | VIP | News | Uomini e Donne Anticipazioni puntate dal 6 al 10 ottobre 2025: Gemma insulta Mario, torna Barbara
News VIP

Uomini e Donne Anticipazioni puntate dal 6 al 10 ottobre 2025: Gemma insulta Mario, torna Barbara

Irene Sangermano

Cosa accadrà nelle puntate di Uomini e Donne in onda dal 6 al 10 ottobre 2025 su Canale 5? Ecco le Anticipazioni complete.

Uomini e Donne Anticipazioni puntate dal 6 al 10 ottobre 2025: Gemma insulta Mario, torna Barbara

Pronti per una nuova settimana di Uomini e Donne. Cosa accadrà nelle puntate del dating show di Maria De Filippi in onda dal 6 al 10 ottobre 2025 su Canale 5? Caos nel trono over tra Gemma Galgani e Mario Lenti, poi il ritorno di Barbara De Santi. Scopriamo insieme le Anticipazioni.

Anticipazioni Uomini e Donne dal 6 al 10 ottobre 2025

Scopriamo insieme le Anticipazioni complete delle puntate di Uomini e Donne in onda dal 6 al 10 ottobre 2025 su Canale 5. Nelle nuove puntate del dating show di Maria De Filippi ritroviamo Gemma Galgani al centro dello studio insieme a Mario Lenti. La dama torinese, che spera di trovare il suo Ken, è molto presa dalla conoscenza del cavaliere ma lui continua ad uscire con altre donne, provocandone la forte gelosia. A sorpresa, tuttavia, Gemma tornerà in studio con nuove idee su Mario e deciderà di chiudere la loro frequentazione accusandolo di essere “grasso”. Un insulto pubblico che indignerà i presenti e provocherà una valanga di critiche su Gemma, in particolare da parte degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti che accuseranno la dama di aver cambiato idea troppo velocemente visto che pochi giorni prima si professava innamorata di Mario. Lui, dal canto suo, non replicherà alle provocazioni di Gemma e accetterà la chiusura della loro conoscenza, continuando invece ad uscire con Magda per la quale sin da subito aveva una predilezione.

Uomini e Donne Anticipazioni settimanali

Non mancheranno altri colpi di scena nel trono over grazie al ritorno di Barbara De Santi. Le Anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne in onda su Canale 5, infatti, ci rivelano che la dama tornerà in studio per un acceso confronto con Ruggero D’Andrea. La coppia ha lasciato insieme il programma lo scorso anno, innamoratissima, poi durante l’estate qualcosa ha portato ad una rottura ancora mai discussa pubblicamente. Sembra che Ruggero sia pronto a cercare di ricucire la situazione, ammettendo di essere ancora molto innamorato di Barbara e cercando uno spiraglio per la pace, mentre lei userà parole durissime nei confronti del suo ex fidanzato, chiudendo del tutto. De Santi, criticata in studio per il suo modo di fare nei confronti di Ruggero, chiederà poi di poter restare nel parterre femminile del trono over.

Uomini e Donne Anticipazioni trono classico

Mentre i protagonisti del trono over ci daranno modo di aprire diverse polemiche e discussioni questa settimana, per il trono classico ci sarà una novità inaspettata. Dopo essersi fatta notare in puntata per le sue critiche sempre più aperte nei confronti del tronista Flavio Ubirti, che ha accusato di essere moscio e poco interessante, Sara Gaudenzi deciderà di eliminarsi definitivamente da Uomini e Donne. A sorpresa, tuttavia, Maria De Filippi le chiederà se vuole essere la terza tronista di questa edizione del dating show di Canale 5, dato che è rimasto un trono vacante dopo la figuraccia di Rosario Guglielmi. Sara, spiazzata ma felice, accetterà l’opportunità data dalla presentatrice e così si siederà al fianco di Flavio e Cristiana Anania.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Grande Fratello, Giulia Soporaniu prende le distanze da Omer Elomari: ''Paura che ti possa legare''
news VIP Grande Fratello, Giulia Soporaniu prende le distanze da Omer Elomari: ''Paura che ti possa legare''
Beautiful Anticipazioni Americane: Hope lascia Carter e lui si vendica licenziandola? Ecco cosa potrebbe succedere
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Americane: Hope lascia Carter e lui si vendica licenziandola? Ecco cosa potrebbe succedere
Grande Fratello, Flaminia Romoli è una nuova concorrente del reality show
news VIP Grande Fratello, Flaminia Romoli è una nuova concorrente del reality show
Grande Fratello: esplode la lite tra Grazia e Domenico, "Non ti permettere mai più!" [VIDEO]
news VIP Grande Fratello: esplode la lite tra Grazia e Domenico, "Non ti permettere mai più!" [VIDEO]
Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 6 ottobre 2025
anticipazioni TV Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 6 ottobre 2025
Grande Fratello, Helena e Javier più uniti che mai: "Sogniamo matrimonio e figli, ma non vogliamo correre"
news VIP Grande Fratello, Helena e Javier più uniti che mai: "Sogniamo matrimonio e figli, ma non vogliamo correre"
Uomini e Donne, Gianni Sperti si confessa a Verissimo: "Ho toccato il fondo, ma mi sono rialzato"
news VIP Uomini e Donne, Gianni Sperti si confessa a Verissimo: "Ho toccato il fondo, ma mi sono rialzato"
Un Posto al Sole Anticipazioni 6 ottobre 2025: Diego corre in aiuto di Gianluca. Lo salverà?
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni 6 ottobre 2025: Diego corre in aiuto di Gianluca. Lo salverà?
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV