Uomini e Donne Anticipazioni puntate dal 31 marzo al 4 aprile 2025: Gianmarco stufo delle sue Corteggiatrici

Ecco le Anticipazioni delle puntate di Uomini e Donne, in onda dal 31 marzo al 4 aprile 2025 su Canale 5. Momento di crisi per Gianmarco Steri, scontento delle sue corteggiatrici.

Cosa accadrà nelle puntate di Uomini e Donne in onda dal 31 marzo al 4 aprile 2025 su Canale 5? Scopriamo insieme le Anticipazioni settimanali del dating show di Canale 5 sul trono classico e il trono over. Momento di crisi per Gianmarco Steri, stanco delle sue corteggiatrici sempre in fuga, mentre Tina Cipollari vola a Madrid con Cosimo.

Anticipazioni Uomini e Donne dal 31 marzo al 4 aprile 2025

Scopriamo insieme cosa vedremo nelle nuove puntate di Uomini e Donne, ecco le Anticipazioni settimanali del dating show di Maria De Filippi, e cosa accadrà negli appuntamenti in onda dal 31 marzo al 4 aprile 2025 su Canale 5. Si parte con il trono di Gianmarco Steri. Il romano ha deciso di concentrare tutta la sua attenzione su Francesca Polizzi, Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato. Le tre corteggiatrici, tuttavia, non gli stanno rendendo facile il percorso a Uomini e Donne, dato che ogni volta che sono in aperta polemica con lui lasciando di corsa lo studio, chiudendo ad ogni confronto possibile e civile. Nel corso delle ultime puntate del programma, Gianmarco è corso dietro a Francesca, delusa per il bacio tra il tronista e Cristina, e poi l’ha rincorsa anche in aeroporto dove è riuscito a convincerla a tornare a corteggiarlo.

Nel frattempo, Cristina si è infuriata e ha fatto una scenata di gelosia, accusando Gianmarco di non aver dato rilevanza al loro bacio, lasciando a sua volta lo studio. Nelle nuove puntate di Uomini e Donne, Gianmarco darà un ultimatum alle sue corteggiatrici, confessando di essere stufo dei loro comportamenti e che sono loro a doverlo corteggiare, non il contrario. Steri è talmente stanco ed esausto da minacciare di lasciare il programma senza fare nessuna scelta. Ma non è finita qua.

Anticipazioni Uomini e Donne: Gianmarco furioso, Tina in viaggio

Nel corso delle nuove puntate di Uomini e Donne assisteremo ad un lungo sfogo di Gianmarco Steri, furioso con le sue corteggiatrici Nadia, Francesca e Cristina per il fatto che ogni pretesto è buono per loro per andarsene. Dopo aver minacciato apertamente di lasciare il programma di Maria De Filippi senza una scelta, il tronista romano se la prenderà in particolare con Cristina. Le Anticipazioni sul dating show di Canale 5, per le puntate in onda dal 31 marzo al 4 aprile 2025, ci rivelano che Steri prenderà di petto la ragazza, accusandola anche di volerlo manovrare a proprio piacimento, e poi l’accuserà di non essersi presentata all’esterna che lui le ha organizzato per chiarire, giocando a fare lei la tronista.

Tra i due, insomma, ci sarà uno scontro di fuoco che finirà con Cristina in lacrime, in fuga dallo studio, e la promessa del romano di non andarla a cercare. Passiamo poi al trono di Tina Cipollari con Cosimo Dadorante, del quale è stato svelato il lavoro che lo rende tanto ricco. Tutto procede a gonfie vele per i due, che sono in procinto di godersi un altro weekend organizzato a spese del cavaliere pugliese, questa volta a Madrid. Tina si aspetta shopping di lusso e sembra che Cosimo non veda l’ora di accontentarla.

