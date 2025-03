Uomini e Donne Anticipazioni puntate dal 3 al 7 marzo 2025 su Canale 5: Gianmarco mette in dubbio Francesca

News VIP

Ecco tutte le Anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne in onda dal 3 al 7 marzo 2025 su Canale 5. Scopriamo cosa accadrà ai protagonisti del trono classico e del Trono Over.

Cosa accadrà nelle nuove di Uomini e Donne? Scopriamo insieme le Anticipazioni delle puntate del dating show di Maria De Filippi, in onda dal 3 al 7 marzo 2025 su Canale 5. Mentre Gianmarco Steri mette in dubbio la corteggiatrice Francesca Polizzi, Tina Cipollari parte con Cosimo per un weekend a Parigi.

Uomini e Donne Anticipazioni puntate dal 3 al 7 marzo 2025

Nuova settimana e nuove puntate di Uomini e Donne ad attenderci. Scopriamo insieme le Anticipazioni di quelle che andranno in onda dal 3 al 7 marzo 2025 su Canale 5, con tutte gli spoiler sul trono classico e del trono over del dating show di Maria De Filippi. Il tronista Gianmarco Steri, seguito da Martina De Ioannon e Ciro Solimeno che guardano il suo trono, ha instaurato un bellissimo feeling con la corteggiatrice Francesca Polizzi, la ragazza che lo ha immediatamente colpito per la sua originalità e spontaneità. Questa volta sarà il tronista romano ad organizzare un’esterna per lei e Cristina, portando le ragazze al mare.

Stando alle Anticipazioni, Gianmarco sfiderà Francesca sfidandola a mettersi in costume e lei a quel punto lo sfiderà a tuffarsi in acqua. In studio, tuttavia, Steri commenta negativamente l’esterna con Polizzi ammettendo che con lei trova un feeling da amica e di non riuscire a fare passi avanti verso una complicità sentimentale. Francesca non riuscirà a nascondere di esserci rimasta molto male, poi ragionando insieme a Gianmarco ammetterà di aver provato le stesse sensazioni sul loro rapporto. Mentre con Cristina, dunque, si sta creando un rapporto di provocazione e di alchimia, con Francesca la situazione è piatta a potrebbe essere l’inizio della fine per la loro conoscenza. Vedremo nelle prossime puntate se Gianmarco, infatti, sceglierà di tenerla nel parterre delle sue corteggiatrici o la eliminerà per sempre.

Anticipazioni Uomini e Donne: Tina Cipollari a Parigi con Cosimo

Continuiamo a scoprire cosa ci rivelano le Anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne con il trono di Tina Cipollari. Mentre Gianmarco Steri ha messo in dubbio l’interesse per Francesca Polizzi, dal momento che non sente per lei una grande attrazione fisica e la vede quasi come una semplice amica, portando la ragazza ad ammettere di nascondere il suo lato femminile per carattere e che si sarebbe comportata in questo modo anche lontana dai riflettori, Tina ha deciso di partire con Cosimo. Il corteggiatore si è dimostrato molto generoso nei confronti della tronista, al punto da proporle un weekend a Parigi tutto a spese sue, e lei ha accettato immediatamente facendo con lui un’esterna nella capitale francese. Ma cosa accadrà durante il weekend?

Cipollari ha confidato in studio di non provare ancora una forte attrazione fisica per il cavaliere, nonostante Cosimo la faccia ridere molto e sia una compagnia più che piacevole, e anche a Parigi i due si mostreranno molto complici ma non ci sarà alcuna intimità. Piuttosto, Tina si lascerà andare a shopping sfrenato con la carta di credito dell’uomo, per poi lamentarsi in studio dell’abitudine di Cosimo di elargire generose mance a chiunque lo aiuti. Nonostante questa bonaria critica, Cipollari ammetterà di essersi trovata bene sin da subito con Cosimo, che è l’unico tra i suoi corteggiatori che la fa sempre sentire di buon umore oltre al fatto che soddisfa ogni sua richiesta in fatto di shopping e spese. Come procederà questa conoscenza? Al momento sembra tutto rose e fiori.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.