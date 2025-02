Uomini e Donne Anticipazioni puntate dal 3 al 7 febbraio 2025: arriva la nuova Tronista, Gianmarco esce in esterna

News VIP

Scopriamo insieme cosa ci rivelano le Anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne in onda dal 3 al 7 febbraio 2025 su Canale 5. Ecco i dettagli sul trono classico e sul trono over.

Cosa accadrà nelle nuove puntate di Uomini e Donne? Le Anticipazioni sulle puntate dal dating show di Maria De Filippi, in onda dal 3 al 7 febbraio 2025, ci rivelano che Gianmarco Steri affronterà le prime positive esterne, poi in studio arriverà la nuova tronista Chiara Pompei mentre Gemma Galgani interrompe una conoscenza per mancanza di interesse.

Grandi emozioni per il trono classico di Uomini e Donne e per gli spettatori del dating show di Maria De Filippi. Nelle nuove puntate del programma, in onda dal 3 al 7 febbraio 2025, dopo essersi prestato agli speed date e aver conosciuto alcune ragazze che vorrebbero corteggiarlo, il tronista Gianmarco Steri porterà due ragazze in esterna. Stando alle Anticipazioni, si tratta di esterne conoscitive durante le quali si sono raccontanti ma senza particolare brio. Nonostante non vi sia stato evidentemente il colpo di fulmine per nessuna corteggiatrice, Gianmarco ammetterà di essersi trovato molto bene e deciderà di tenere entrambe le ragazze nel suo parterre.

Applausi per la nuova tronista Chiara Pompei, 23enne romana che studia all’università Economia, Finanza e Marketing e che ha come passione la danza del ventre. Per lei ci sarà il primo incontro al buio con i corteggiatori che, a differenza del caso di Gianmarco, scopriranno l’identità della tronista solo una volta scesi in studio. Chi colpirà subito Chiara? Sebbene sia molto giovane, la nuova tronista sembra avere le idee piuttosto chiare e siamo certi ci regalerà un bel percorso.

Uomini e Donne, Tina in esterna mentre Gemma Galgani molla il cavaliere

Passiamo all’altra tronista di questa edizione di Uomini e Donne, ovvero Tina Cipollari. L’opinionista del dating show di Maria De Filippi ha avuto l’opportunità di cercare nuovamente l’amore nel programma di Canale 5, come vent’anni fa quando si innamorò dell’ormai ex marito Kikò Nalli. Nelle puntate precedenti, Tina si è comportata come un esattore delle tasse mettendo in chiaro che la caratteristica principale che deve avere il suo spasimante è un ricco conto in banca. Cipollari affronterà la sua prima esterna con Cosimo con il quale trascorrere una bella serata insieme a Roma. In studio, invece, la tronista incontra un nuovo cavaliere che la colpirà particolarmente e poi annuncerà di voler richiamarne uno eliminato nelle prime puntate.

Per il trono over, invece, abbiamo Gemma Galgani che annuncerà di voler interrompere la conoscenza con il cavaliere con il quale aveva iniziato ad uscire. La dama torinese lamenterà una mancanza di interesse e compatibilità e si dirà pronta a nuove frequentazioni. Ovviamente non mancheranno discussioni in studio, dato che quando si parla di Gemma c'è sempre una polemica dietro l'angolo. Ci sarà qualcuno in grado di farla innamorare davvero?

