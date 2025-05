Uomini e Donne Anticipazioni puntate dal 26 al 30 maggio 2025: Gianmarco sceglie, finale di stagione

News VIP

Scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate di Uomini e Donne in onda dal 26 al 30 maggio 2025 su Canale 5. Le Anticipazioni sulla scelta di Gianmarco e il finale di stagione.

Scopriamo insieme cosa accadrà nelle ultime puntate di Uomini e Donne di questa stagione, in onda da lunedì 26 a venerdì 30 maggio 2025 su Canale 5. Il tronista Gianmarco Steri farà la sua scelta, mentre si formeranno altre coppie del trono over e torneranno in studio Giuseppe e Rosanna. Ecco le Anticipazioni settimanali del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne Anticipazioni dal 26 al 30 maggio 2025

La stagione di Uomini e Donne volge al termine, dopo un anno di colpi di scena ed emozioni, ecco cosa accadrà nelle ultime puntate del dating show di Maria De Filippi in onda da lunedì 26 maggio a venerdì 30 maggio 2025. Le Anticipazioni ci rivelano che il tronista Gianmarco Steri farà la sua scelta, trasmessa in prima serata su Canale 5 venerdì 30 maggio 2025. Il tronista romano è giunto alla fine del suo percorso con Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara, e passerà con loro un’ultima giornata per essere certo della sua scelta. In studio verranno trasmesse le ultime esterne, che sembrano confermare fino all’ultimo momento che è Nadia la favorita del romano.

Gianmarco, invece, stupirà tutti ammettendo a Nadia di aver avuto con lei una bellissima sintonia ma di non sentire il suo cuore battere. La corteggiatrice reagirà civilmente, anche se scoppierà in lacrime per la delusione e ammetterà di aver sempre saputo di non essere la scelta, anche se ha continuato spinta dall’interesse che Steri le ha dimostrato più di una volta. Sarà poi la volta di Cristina Ferrara prendere posto davanti al tronista e lui le farà un discorso emozionate, al quale lei risponderà con un immediato sì. Si formerà così una nuova coppia del trono classico, ma non mancheranno le discussioni fino all’ultimo momento con Nadia e Tina Cipollari che si beccheranno in studio. Dopo la tradizionale cascata di petali rossi e il ballo, si passa al trono over.

Uomini e Donne Anticipazioni ultime puntate

Nel corso delle ultime puntate di Uomini e Donne in onda su Canale 5, torneranno in studio Giuseppe e Rosanna, che hanno superato la crisi. La dama siciliana leggerà una bellissima lettera al suo compagno, ammettendo di essersi finalmente innamorata di lui. Tra le emozioni, Gianni Sperti sfida per l’ultima volta Giuseppe al centro della pista con una gara di resistenza che era rimasta in sospeso proprio a causa del suo addio al programma con Rosanna.

Al centro dello studio anche Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani. Nonostante le loro discussioni, concluse con una scarpata addosso da parte della dama dopo aver scoperto di essere stata nuovamente presa in giro, i due protagonisti del trono over hanno ripreso a sentirsi. Questa volta Giovanni vuole fare sul serio ma questo scatenerà l’ira di Alessio Pilli Stella, che riprenderà molto duramente Francesca per aver dato una nuova occasione al cavaliere partenopeo dopo quello che le ha fatto. Nonostante le critiche, Giovanni e Francesca decidono di conoscersi meglio e seriamente lontano dalle telecamere.

