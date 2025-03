Uomini e Donne Anticipazioni puntate dal 24 al 28 marzo 2025: Gianmarco corre dietro a Francesca, Gloria furiosa

News VIP

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle puntate di Uomini e Donne, in onda dal 24 al 28 marzo 2025 su Canale 5. Ecco cosa accadrà ai protagonisti del Trono over e del trono classico.

Inizia la settimana e inizia anche la settimana di Uomini e Donne con tanti colpi di scena per i protagonisti del trono over e del trono classico. Scopriamo insieme le Anticipazioni delle puntate del dating show di Maria De Filippi, in onda dal 24 al 28 marzo 2025 su Canale 5.

Uomini e Donne Anticipazioni puntate dal 24 al 28 marzo 2025

Continua il percorso del tronista Gianmarco Steri. Il romano sta concentrando la sua attenzione sulla conoscenza di tre corteggiatrici ovvero Francesca Polizzi, Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato. Mentre le Anticipazioni delle nuove registrazioni del dating show di Maria De Filippi ci rivelano che Gianmarco farà scoppiare a piangere una corteggiatrice, che lascerà lo studio e non sarà inseguita dal tronista, scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate in onda dal 24 al 28 marzo 2025 su Canale 5. Partiamo proprio da Gianmarco che porterà in esterna Cristina. Tra i due c’è una forte chimica a livello fisico e così scatterà un bacio rovente, che farà indispettire non poco Francesca.

La corteggiatrice aveva già lamentato a Steri la delusione per non essere stata portata in esterna dopo il loro bacio, e questa volta lascerà lo studio furiosa dopo il bacio tra il romano e Ferrara. Questa volta, Gianmarco deciderà di correre dietro a Polizzi per calmarla, ci riuscirà? Scopriamo poi che, dopo l’ultima puntata in cui Nadia ha messo in dubbio la sua serietà ammettendo di trovare il rapporto con Cristina dettato semplicemente da attrazione fisica, Steri ha raggiunto la corteggiatrice in camerino ma il loro faccia a faccia non ha portato ad un vero chiarimento, dato che lui è andato via e lei è scoppiata in lacrime.

Anticipazioni Uomini e Donne: Gloria furiosa con Damiano

Passiamo alle Anticipazioni del trono over per le puntate di Uomini e Donne in onda dal 24 al 28 marzo 2025, e troviamo il nuovo triangolo da tenere sott’occhio composto da Gloria Nicoletti, Morena Farfante e Damiano Foti. In studio, dopo aver raccontato di aver preso le distanze dalla catanese a causa della sua forte gelosia secondo lui immotivata, vista la natura del loro rapporto, Damiano ammetterà di essere molto deluso da Morena. Durante la settimana, infatti, lei non ha più risposto ai suoi messaggi e alle sue chiamate, ma lui confiderà di essere ancora molto attratto dalla dama.

Il cavaliere chiederà poi di ballare con Morena per cercare di fare pace, ma questo fatto non piacerà affatto a Gloria, dato che la loro conoscenza è andata avanti e lei si aspettava qualcosa di diverso. Gloria, infatti, prenderà posto nuovamente lasciando il centro dello studio e chiedendo al cavaliere di capire cosa vuole da lei, e cosa vuole in generale, chiedendogli di corteggiarla se veramente vuole conoscerla.

