Uomini e Donne Anticipazioni puntate dal 24 al 28 febbraio 2025: la tronista Chiara lascia, Gianmarco in bilico

Scopriamo insieme cosa ci rivelano le Anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne, in onda dal 24 al 28 febbraio 2025 su Canale 5. Ecco gli spoiler sul Trono Over e sul trono classico.

Cosa accadrà nelle puntate di Uomini e Donne in onda su Canale 5 questa settimana da lunedì 24 febbraio a venerdì 28 febbraio 2025? Ecco tutte le Anticipazioni dettagliati sui protagonisti del trono over e del trono classico dell’amato dating show di Maria De Filippi, tra la segnalazione sulla tronista Chiara Pompei e i dubbi di Gianmarco Steri.

Uomini e Donne Anticipazioni puntate dal 24 al 28 febbraio 2025 su Canale 5

Ci aspetta una settimana ricca di emozioni con le nuove puntate di Uomini e Donne, in onda dal 24 al 28 febbraio 2025 su Canale 5. Le Anticipazioni del dating show di Maria De Filippi, infatti, ci rivelano che la nuova tronista Chiara Pompei sarà costretta ad interrompere bruscamente il suo percorso a causa di un’importante segnalazione, che comprometterà definitivamente la sua presenza in studio. Come preannunciato dalle pagine social del programma, infatti, Chiara si ritrova protagonista di una segnalazione fatta dal fidanzato Riccardo che ha raccontato sui social che la sua relazione con la romana non è mai finita.

Il ragazzo ci metterà la faccia e verrà invitato dalla redazione in trasmissione, raccontando la sua versione dei fatti e svelando che anche di aver fatto insieme a Chiara il provino per Temptation Island. Ovviamente in studio scoppierà il caos, soprattutto dato che questo anno sembra non esserci molta serietà da parte dei tronisti e Chiara conferma questo trend. Stando alle Anticipazioni, la tronista uscirà dallo studio per parlare con Riccardo e alla fine rientrerà svelando di voler lasciare Uomini e Donne perché ancora innamorata del suo fidanzato. Insomma, un vero e proprio colpo di scena che nessuno si sarebbe aspettato soprattutto dopo pochissime puntate dalla sua presentazione ufficiale.

Uomini e Donne, Anticipazioni settimanali: Gianmarco in bilico

Nelle nuove puntate di Uomini e Donne in onda su Canale 5 ci sarà spazio anche per il tronista Gianmarco Steri, che a questo punto si ritroverà nuovamente ad essere l’unico tronista in studio dopo la scelta di Francesca Sorrentino e l’addio rocambolesco di Chiara Pompei. Il tronista romano non sta brillando come sperato, ma sicuramente la causa è anche il rallentamento nella conoscenza delle sue corteggiatrici dato dalla incredibile affluenza di richieste alla redazione. Nelle puntate del dating show di Maria De Filippi in onda dal 24 febbraio al 28 febbraio, Gianmarco uscirà nuovamente con Cristina ma questa volta l’esterna non sarà particolarmente positiva.

Il romano, infatti, percepisce la corteggiatrice distaccata e non realmente interessata a lui o alla possibilità di frequentarlo lontano dalle telecamere. Per quanto riguarda il trono over, invece, arriva la chiusura definitiva tra Giuseppe e Sabrina, dopo che il cavaliere ha espresso il suo interesse pubblicamente per Agnese venendo tuttavia rifiutata. Giuseppe, infatti, ammetterà di non voler continuare la sua frequentazione con Sabrina perché non si sente conquistato da lei, e la dama non avrà di certo una reazione pacata a riguardo. Del resto, a differenza sua, Sabrina aveva già ammesso di sentirsi particolarmente coinvolta da questa conoscenza.

