Uomini e Donne, Anticipazioni puntate dal 20 al 24 gennaio 2025: la scelta di Martina De Ioannon, Gemma stupisce

Scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate di Uomini e Donne in onda dal 20 al 24 gennaio 2024 su Canale 5. In onda la scelta di Martina De Ioannon, novità per Gemma Galgani e Barbara De Santi.

Cosa accadrà nelle puntate di Uomini e Donne in onda da lunedì 20 a venerdì 24 gennaio 2025? Scopriamo insieme le Anticipazioni sul dating show di Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Martina De Ioannon fa la sua scelta, annunciato a sorpresa il nuovo tronista. Nel trono over assistiamo alla decisione improvvisa di Barbara De Santi e Gemma Galgani, ecco cosa accadrà nel dettaglio.

Uomini e Donne Anticipazioni trono classico dal 20 al 24 gennaio 2025

Nelle nuove puntate di Uomini e Donne assisteremo finalmente alla scelta di Martina De Ioannon. La giovane tronista romana ha concentrato, ormai da diverso tempo, il suo percorso del dating show di Maria De Filippi tra Ciro Solimeno e Gianmarco Steri, due corteggiatori agli antipodi ma entrambi davvero molto presi da lei. Nelle nuove puntate del programma che andranno in onda su Canale 5, Martina annuncia di essere arrivata alla scelta e di voler procedere con la puntate più emozionate di tutto il suo percorso, sorprendendo Ciro e Gianmarco che non speravano accadesse tutto nel giro di poche ore. Come svelato dalle Anticipazioni, Martina deciderà di lasciare Uomini e Donne insieme a Ciro, il quale ha ammesso più di una volta di essere già innamorato della tronista, e si commuoverà tantissimo nel salutare Gianmarco dicendogli che purtroppo non è lui la scelta.

Ma aspettate: Maria De Filippi a sorpresa chiederà a Steri se vuole essere il nuovo tronista e lui accetterà, per la gioia delle fan di Uomini e Donne che si sono davvero molto affezionate al romano e al suo carisma. Mentre Martina e Ciro sarebbero già pronti per la convivenza, scopriremo che per Gianmarco hanno chiaro oltre 3mila pretendenti e che la redazione sta cercando di capire come sistemarle in studio per dargli modo di fare una prima selezione. Cosa accadrà invece nel trono over? Scopriamolo insieme.

Uomini e Donne Anticipazioni settimanali trono over

Mentre arriva il lieto fine per Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, nel trono over sarà dato ampio spazio al percorso di Gemma Galgani e Barbara De Santi. Le Anticipazioni delle puntate di Uomini e Donne, in onda su Canale 5 da lunedì 20 a venerdì 24 gennaio 2025, ci rivelano infatti che per Gemma arriverà un nuovo pretendente e lei si mostrerà particolarmente entusiasta, accettando di tenerlo nel parterre dei suoi corteggiatori per conoscerlo meglio. La dama ha la sensazione che qualcosa, questa volta, potrebbe scattare ma il suo percorso negli anni ci ha insegnato ad essere sempre scettici fino a prova contraria.

Barbara, invece, sta conoscendo ben due uomini contemporaneamente ma nelle nuove puntate del dating show di Maria De Filippi siederà al centro dello studio, comunicando di voler interrompere con entrambi la frequentazione dal momento che non le è scattato nulla. Come sempre non mancheranno le polemiche per la decisione delle due dame, grandi protagoniste del trono over, soprattutto da parte di Tina Cipollari. Ma attenzione perché proprio lei sarà oggetto di una clamorosa novità, dal momento che Maria le ha proposto di sedere nuovamente sul trono rosso in cerca dell’anima gemella. L’opinionista, stando alle indiscrezioni, ha accettato la proposta e si è detta certa di poter trovare l’amore, come fece vent’anni fa con colui che ad oggi è l’ex marito e padre dei figli.

