Uomini e Donne Anticipazioni puntate dal 19 al 23 maggio 2025: Margherita trova l'amore, Gianmarco pronto alla scelta

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Uomini e Donne per le puntate in onda dal 19 al 23 maggio 2025. Ecco cosa accadrà ai protagonisti del trono over e del trono classico.

Inizia una nuova settimana e torna Uomini e Donne. Scopriamo insieme le Anticipazioni delle puntate del dating show di Maria De Filippi, in onda dal 19 al 23 maggio 2025 su Canale 5. Lieto fine per Margherita Aiello, delusione per Morena Farfante, ultime esterne per Gianmarco Steri che è pronto alla scelta.

Uomini e Donne anticipazioni puntate dal 19 al 23 maggio 2025

Scopriamo insieme le Anticipazioni dettagliate delle nuove puntate di Uomini e Donne, in onda questa settimana da lunedì 19 maggio a venerdì 23 maggio 2025 su Canale 5. Novità positive per una protagonista del trono over del dating show di Maria De Filippi, ovvero Margherita Aiello. La dama ha cercato a lungo l’amore, collezionando una serie di cocenti delusioni, in particolare con Mario Cusitore e Giovanni Siciliano. Nelle ultime puntate, tuttavia, Margherita ha raccontato di aver iniziato a frequentare Dennis e tra loro la conoscenza procede a gonfie vele, tanto che questa settimana la coppia deciderà di lasciare insieme Uomini e Donne. Mentre Margherita e Dennis sono stati avvistati dopo la scelta, confermando che tra loro procede tutto al meglio, Arcangelo e Cinzia racconteranno di essersi avvicinati e che tra loro è scattato un bacio.

Una scoperta amara per Marina, che deciderà di chiudere immediatamente con il cavaliere. Al centro dello studio ci sarà poi Morena Farfante, che sta conoscendo Francesco ed è molto presa da lui. Mentre la dama, tuttavia, racconterà di un serio coinvolgimento fisico ed emotivo, il cavaliere metterà le mani avanti confidando pubblicamente di non poter ancora ricambiare i sentimenti di Morena. Una cocente delusione per lei, che tornerà al suo posto amareggiata.

Uomini e Donne, Anticipazioni settimanali

Nelle nuove puntate di Uomini e Donne, in onda dal 19 al 23 maggio 2025 su Canale 5, Barbara De Santi torna in studio con Ruggero per parlare della loro love story, che procede a gonfie vele dopo aver lasciato insieme lo studio del dating show di Maria De Filippi. Finalmente Barbara sembra aver trovato il vero amore e la coppia apparirà a tutti come molto dolce e innamorata. Ospiti anche Gabriele e Tiziana, mentre Gemma Galgani rimane a bocca asciutta. La dama torinese aveva puntato tutto sulla conoscenza di Arcangelo, sperando che il cavaliere fosse davvero interessato a lei, mentre la loro conoscenza è stata archiviata in breve tempo tanto che Arcangelo bacerà Cinzia.

Sempre nel trono over si formerà una nuova coppia, quella composta da Valentina Vitale ed Emanuele. La dama ha trascorso puntate difficili durante i suoi scontri con Alessio Pilli Stella, che ha portato anche una segnalazione sul suo conto per metterla in cattiva luce, ma l’ingresso di Emanuele ha cambiato tutto. Mentre si forma una nuova coppia, il tronista Gianmarco Steri è giunto alla fine del suo percorso a Uomini e Donne. Il romano farà le ultime esterne con Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato, ammettendo di essere finalmente pronto per fare la sua scelta, ma non prima di aver trascorso con entrambe una giornata intera per chiarire gli ultimi dubbi.

