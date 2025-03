Uomini e Donne Anticipazioni puntate dal 17 al 21 marzo 2025: Gemma di nuovo sola, Sabrina ha un nuovo flirt

News VIP

Scopriamo insieme cosa accadrà nelle nuove puntate di Uomini e Donne, in onda da lunedì 17 marzo a venerdì 21 marzo 2025 su Canale5. Ecco le Anticipazioni sul trono classico e sul trono over.

Cosa accadrà nelle nuove puntate di Uomini e Donne? Scopriamo insieme le Anticipazioni settimanali del dating show di Maria De Filippi, per le puntate in onda dal 17 al 21 marzo 2025 su Canale 5. Per il trono over ritroviamo Gemma Galgani nuovamente sola dopo la cacciata di Orlando, mentre Sabrina Zago volta pagina e dimentica Giuseppe. Gianmarco Steri bacia Cristina Ferrara, e discute con le sue corteggiatrici.

Uomini e Donne Anticipazioni puntate dal 17 al 21 marzo 2025 su Canale 5

La nuova settimana di Uomini e Donne ci regalerà diversi colpi di scena, scopriamo insieme le Anticipazioni sul dating show di Maria De Filippi iniziando dal trono over e da Gemma Galgani. La dama torinese torna al centro dello studio con Orlando. Nonostante il cavaliere continui a professarsi interessato, la mancanza di contatto fisico inizia a far insospettire Gemma ma anche Tina Cipollari, che insinuerà sempre più convinta che il cavaliere non sia minimamente interessato alla dama. Inoltre, Cipollari ripoterà una segnalazione su Orlando che sarebbe fidanzato da vent’anni e sarebbe in trasmissione solo per visibilità. Scioccata, Galgani deciderà di chiudere immediatamente la conoscenza e Orlando sarà invitato dalla redazione a lasciare il programma per sempre.

Tocca poi a Sabrina Zago che ha finalmente deciso di mettere una pietra sopra alla conoscenza con Giuseppe, dal momento che il suo sentimento è a senso unico. La dama racconterà di aver deciso di bloccare Giuseppe ovunque e uscire con Sebastiano, volto noto di Uomini e Donne dato che ha già partecipato alla trasmissione nel 2018. Durante il racconto del loro incontro, tuttavia, Giuseppe non perderà tempo e prenderà parola attaccando Sabrina, accusandola di uscire con il nuovo cavaliere solo per farlo ingelosire.

Uomini e Donne Anticipazioni: Gianmarco Steri bacia Cristina Ferrera

Mentre Sabrina e Giuseppe tornano a discutere al centro dello studio di Uomini e Donne, le Anticipazioni settimanali del dating show di Canale 5 ci rivelano che anche nel trono classico ci saranno diversi battibecchi. Gianmarco Steri, infatti, porta in esterna nuovamente Cristina Ferrara dopo aver confessato che è proprio la corteggiatrice la ragazza che lo attrae maggiormente a livello fisico. Gianmarco bacia Cristina e questo farà scoppiare forti scontri con le altre due corteggiatrici del tronista romano, ovvero Nadia Di Diodato e Francesca Polizzi, molto deluse dal comportamento di Steri. Cristina, dal canto suo, si dirà felice e soddisfatta per come stanno procedendo le cose con il tronista.

Ma torniamo per un momento anche al trono over con un nuovo infiammato triangolo composto da Damiano, Gloria e Morena. Il cavaliere si mostrerà risentito nei confronti di Morena che ha evitato di rispondere ai suoi messaggi, ma non potrà non ammettere di essere molto attratto dalla bella dama, e dunque vorrà un confronto. Gloria, stizzita, lascerà il centro dello studio chiedendo a Damiano di ragionare bene sul futuro della loro conoscenza, dato che anche lei vorrebbe essere corteggiata.

