Uomini e Donne Anticipazioni puntate dal 17 al 21 febbraio 2025: la scelta di Francesca Sorrentino, Gemma delusa

News VIP

Scopriamo insieme cosa accadrà nelle nuove puntate di Uomini e Donne in onda dal 17 al 21 febbraio 2025 su Canale 5. Ecco cosa rivelano le Anticipazioni del dating show di Maria De Filippi

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle puntate di Uomini e Donne in onda dal 17 al 21 febbraio 2025 su Canale 5. Nei nuovi appuntamenti quotidiani con il dating show di Maria De Filippi, Francesca Sorrentino smaschera Gianluca Meo e poi fa la sua scelta. Nel frattempo, nel trono over, grande delusione per Gemma Galgani che incassa l’ennesimo rifiuto. Ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne, Anticipazioni trono classico dal 17 al 21 febbraio 2025

Grandi colpi di scena nelle nuove puntate di Uomini e Donne in onda dal 17 al 21 febbraio 2025 su Canale 5. Le Anticipazioni del dating show di Maria De Filippi, infatti, ci rivelano che nello studio scoppierà il caos quando la tronista Francesca Sorrentino tornerà ad attaccare Gianmarco Meo, il corteggiatore che già da qualche puntata ha perso la sua fiducia mostrandosi incline a seguire i consigli del web più che l’istinto. La situazione degenera quando Francesca dichiara di aver scoperto che Gianmarco fa parte di una agenzia e non ne aveva mai fatto parola. Sembra che il corteggiatore proverà in tutti i modi a giustificarsi, ammettendo di non potersi svincolare a causa della pesante mora che dovrebbe pagare, ma di essere stato sempre sincero con lei.

A questo punto, Sorrentino abbandona il programma esausta senza fare nessuna scelta, ammettendo di non provare un coinvolgimento tale da poter prendere una decisione su sue piedi. Raggiunta in camerino da Gianluca Costantino, tuttavia, Francesca tornerà sui propri passi e deciderà di uscire con lui dal programma facendo una scelta di ripiego senza petali e senza grandi emozioni. Un epilogo amaro per la tronista, ma cosa accadrà invece tra i protagonisti del trono over? Scopriamolo insieme.

Uomini e Donne, Anticipazioni nuove puntate: Gemma delusa

Mentre Francesca Sorrentino ha deciso di lasciare il programma con Gianluca Costantino con la promessa di conoscersi meglio al di fuori di Uomini e Donne, con una scelta decisamente poco emozionante e tanto discussa, mentre Tina Cipollari ammetterà di non aver nessuna fiducia in questa nuova coppia, nata quasi per forza più che per scelta, Gemma Galgani avrà il suo momento da protagonista nelle nuove puntate del dating show di Maria De Filippi. Le Anticipazioni delle puntate in onda dal 17 al 21 febbraio 2025 su Canale 5, infatti, Gemma uscirà con Salvo ma tra i due non scoccherà la scintilla e il cavaliere deciderà non solo di non uscire più con la torinese ma anche di lasciare la trasmissione, essendo sceso per corteggiare esclusivamente lei.

Giuseppe, invece, si mostra particolarmente interessato a Agnese e questo porterà Sabrina ad infuriarsi, ammettendo di sentirsi messa da parte e accusando il cavaliere di rinnegare tutto quello che c’è stato tra loro in nome del nuovo interesse per la rivale. Scoppierà una discussione molto accesa tra loro, che porterà Sabrina a scoppiare in lacrime annunciando la sua decisione di lasciare Uomini e Donne.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.