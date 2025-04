Uomini e Donne Anticipazioni puntate dal 14 al 18 aprile 2025: rissa nel trono over, Gianmarco bacia ancora Nadia

News VIP

Scopriamo insieme le Anticipazioni settimanali delle puntate di Uomini e Donne in onda dal 14 al 18 aprile 2025, su Canale 5. Ecco cosa accadrà ai protagonisti del trono classico e del trono over nello studio del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne Anticipazioni dal 14 al 18 aprile 2025

Cosa accadrà nelle nuove puntate di Uomini e Donne? Scopriamo insieme le Anticipazioni dettagliate per gli appuntamenti con il dating show di Maria De Filippi, in onda dal 14 al 18 aprile 2025 su Canale 5. Iniziamo con il trono over che ci riserverà non poche sorprese. Dal momento che Giovanni ha iniziato a frequentare seriamente Luana, Alessio Pilli Stella sembra aver preso in particolare antipatia il cavaliere partenopeo e già nelle ultime puntate in onda i due si sono scontrati, ma questa volta si andrà oltre. Giovanni racconterà di star conoscendo una dama ma la vorrà allontanare dal momento che si è trovato molto male a causa dell’insistenza della donna, che non rispetta i suoi impegni come uomo e padre, avendo lui tre figli con tre donne diverse da dover incontrare e di cui occuparsi. A questo punto, tuttavia, Alessio prenderà la parola per criticare Giovanni, facendo notare che se ha così tanto da fare nella vita non dovrebbe neppure partecipare a Uomini e Donne. Tra i due cavalieri del trono over si accenderà una discussione feroce e arriveranno quasi alle mani, sfiorando la rissa al centro studio.

Uomini e Donne, Gemma delusa ancora

Continuiamo con le Anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne in oda su Canale 5 questa settimana, e sempre con il trono over. Gemma Galgani uscirà a cena con un cavaliere, speranzosa che sia lui quello giusto, ma l’appuntamento si rivelerà un disastro su tutti i fronti. In studio, infatti, la dama torinese apparirà molto delusa e triste e il cavaliere vorrà chiudere la conoscenza senza seconde possibilità. Gloria Nicoletti avrà un altro faccia a faccia con Sebastiano Mignosa, dopo le ultime discussioni che hanno ferito non poco la dama per le parole dette dal cavaliere. Nonostante i due si siano allontanati, Sebastiano sosterrà di essere ancora molto preso da Gloria e lei deciderà di metterlo alla prova, invitandolo ad alzarsi per lasciare insieme lo studio e conoscersi meglio lontano dalle telecamere. Messo alle strette, tuttavia, Sebastiano è rimasto al suo posto. Scopriamo cosa accadrà, invece, al tronista Gianmarco Steri.

Uomini e Donne, Gianmarco bacia ancora Nadia

Dopo l’ultima sfuriata nello studio di Uomini e Donne, che ha lasciato visibilmente alterato, Gianmarco Steri porterà nuovamente in esterna Nadia Di Diodato e scatterà un secondo bacio. Questa volta ci saranno forti reazioni da parte di Cristina Ferrara e Francesca Polizzi, anche se diametralmente opposte. Francesca, infatti, si mostrerà particolarmente provata e accuserà Gianmarco di prenderla in giro, poi chiederà un faccia a faccia con il tronista per cercare di fargli capire il suo punto di vista, aiutata da Maria De Filippi che farà da intermediario tra i due. Mentre Francesca si lascia andare raccontando un episodio particolare del passato che l’ha segnata, colpendo molto Steri per la sua sincerità e il coraggio di raccontarsi, Cristina ammetterà di non aver provato nulla vedendo il secondo bacio tra il tronista e Nadia. Secondo la corteggiatrice, infatti, tra loro c’è esclusivamente attrazione fisica e dunque questo, seppur dandole fastidio, non la preoccupa.

