Uomini e Donne Anticipazioni puntate dal 13 al 17 ottobre 2025: Sara Gaudenzi nuova tronista
Uomini e Donne Anticipazioni puntate dal 13 al 17 ottobre 2025: Sara Gaudenzi nuova tronista

Cosa accadrà nelle puntate di Uomini e Donne in onda dal 13 al 17 ottobre 2025 su Canale 5? Scopriamo le Anticipazioni dettagliate.

Uomini e Donne Anticipazioni puntate dal 13 al 17 ottobre 2025: Sara Gaudenzi nuova tronista

Inizia una nuova settimana di Uomini e Donne e scopriamo insieme le Anticipazioni delle puntate, in onda su Canale 5, dal 13 al 17 ottobre 2025. Per quanto riguarda il trono over, Gemma Galgani sarà protagonista di nuove polemiche e finirà in lacrime, mentre Sara Gaudenzi verrà nominata nuova tronista di Uomini e Donne.

Uomini e Donne Anticipazioni puntate dal 13 al 17 ottobre 2025

Nuovi scontri, polemiche e colpi di scena nelle puntate di Uomini e Donne che vanno in onda su Canale 5 dal 13 al 17 ottobre 2025. Le Anticipazioni settimanali del dating show di Maria De Filippi, infatti, ci rivelano che Gemma Galgani si renderà protagonista al centro dello studio, cercando di recuperare il suo rapporto con Mario Lenti. Il cavaliere, dopo le ultime discussioni, è stato categorico e ha ammesso di non voler tornare a frequentare Gemma, nonostante le sue lacrime disperate che hanno mosso a pietà addirittura Tina Cipollari, l’acerrima nemica della dama torinese.

Gemma non accetterà il no del cavaliere e continuerà a provare a riconquistarlo, finendo ancora una volta per piangere disperata per lui. Mario, tuttavia, non si lascerà impietosire e si mostrerà molto sincero nel dirle di non provare interesse per lei al punto di perdonare i loro screzi. Guido torna a fare strategie infantili con Gloria, poi al centro dello studio ritroveremo anche Federico Mastrostefano che, come prevedibile, si è imposto come grande protagonista uscendo con diverse dame e scontentandone altrettante. Passiamo ora alle Anticipazioni del trono classico.

Uomini e Donne, Sara Gaudenzi nominata tronista

Cosa accadrà invece, durante questa settimana, ai protagonisti del trono classico di Uomini e Donne? Le Anticipazioni ci rivelano che Sara Gaudenzi, dopo essersi distinta per il suo modo acceso e teatrale di fare polemica, scegliere di eliminarsi e non corteggiare più il tronista Flavio Ubirti. A questo punto Maria De Filippi, che ha notato sin da subito il carattere particolare di Sara, le proporrà ufficialmente di diventare la nuova tronista di Uomini e Donne.

Una situazione mai successa prima, dato che Sara passa in pochi minuti da corteggiatrice a tronista mentre Flavio è ancora in carica. Sospiro di sollievo per le corteggiatrici di Ubirti che perdono una rivale temibile, mentre il pubblico è molto scettico nei confronti di Sara che giudica fin troppo teatrale e poco spontanea.

