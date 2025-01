Uomini e Donne Anticipazioni puntate dal 13 al 17 gennaio 2025: ecco cosa accadrà

News VIP

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne in onda dal 13 al 17 gennaio 2025, su Canale 5. Ecco il riassunto del trono over e del trono classico.

Cosa accadrà nelle puntate di Uomini e Donne, in onda dal 13 al 17 gennaio 2025? Ecco tutte le Anticipazioni sul trono classico e il trono over del dating show di Maria De Filippi. Nelle puntate in onda su Canale 5, Michele Longobardi viene smascherato e lascia il trono in lacrime, mentre Diego Tavani e Claudia D’Agostino tornano al centro dello studio per discutere della loro rottura.

Uomini e Donne, Anticipazioni puntate in onda dal 13 al 17 gennaio 2025 per il trono classico

Nelle nuove puntate di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi in onda su Canale 5, Michele Longobardi sarà al centro delle dinamiche del trono classico. Il partenopeo è stato smascherato dalla corteggiatrice Mary Chiaro che, delusa dall’eliminazione, ha lanciato una frecciatina che non è passata inosservata ed è stata interrogata dalla redazione, finendo con il fare un’incredibile confessione. Michele, infatti, ha creato un account Instagram falso per provare a parlare con le sue corteggiatrici ma Mary è l’unica ad aver capito chi si nascondeva dietro questa pagina. I due hanno parlato per tante settimane, Michele ha fatto allusioni molto pesanti e ha chiesto sempre alla giovane di rimanere in studio per lui, nonostante il suo percorso si fosse concentrato su Veronica Fedele e Amal Kamal.

Le Anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne ci rivelano che Michele si presenterà in studio con l’intenzione di scegliere Amal ma tutto verrà fermato prontamente dalla redazione del programma, in possesso di prove scioccanti contro il tronista. Longobardi, dopo averla scampata tra il sorriso generale con Gianni Sperti unico a levare polemiche per il suo comportamento scorretto, verrà infatti segnalato da Alessandra, ex corteggiatrice del programma, che sta frequentando di nascosto lontano dalle telecamere. A questo punto, tra le lacrime, Michele verrà cacciato dallo studio di Uomini e Donne, nonostante il suo tentativo di giustificarsi e chiedere ad Amal di seguirlo. La corteggiatrice, delusa, non accetterà e sembra che vi saranno parole molto forti nei confronti del tronista.

Uomini e Donne, Anticipazioni trono over dal 13 al 17 gennaio 2025

Mentre nel trono classico vi saranno momenti di forte tensione dovuti alla cacciata del tronista Michele Longobardi, anche per i protagonisti del trono over non mancheranno colpi di scena. Diego Tavani ha deciso di mettere fine alla conoscenza con Claudia D’Agostino pur provando per lei forti sentimenti, dal momento che lei non riesce proprio a decidersi e capire cosa prova. Claudia ha provato a far tornare sui propri passi Diego ma nelle nuove puntate, in onda su Canale 5, un gesto forte da parte della dama salernitana sarà motivo di tensione. Si scoprirà, infatti, che Claudia ha strappato la lettera scritta per Diego e lui ci rimarrà molto male, al punto da ingaggiare una forte discussione al centro dello studio di Uomini e Donne che terrà banco per diverso tempo.

Tavani, nonostante i loro caratteri non siano esattamente allineati, avrebbe voluto uscire con lei quel giorno stesso per provare a capire se, lontano dalle telecamere, l’ansia sarebbe sparita ma lei deciderà di dirgli di no. Per ripicca, infatti, Claudia vuole far aspettare il cavaliere romano un altro giorno prima di uscire con lei dal dating show di Maria De Filippi, scatenando controverse reazioni in studio e tante critiche. La dama sarà sincera con Diego?

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.